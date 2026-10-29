Кіт лежить на батареї. Фото: Unsplash

В Україні немає точної дати старту опалювального сезону 2026-2027 років для всіх споживачів. У деяких областях тепло вже з'явилося в установах соціальної сфери, зокрема лікарнях, дитячих садках і школах. Натомість для підключення житлового сектору головним критерієм є температура повітря на вулиці. Ми дізналися, що відбувається з опаленням у регіонах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких областях України вже стартував опалювальний сезон.

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Що відбувається з опаленням в Україні

Першочергово тепло подають до закладів соціального сектору, а коли середньодобова температура повітря три дні поспіль утримуватиметься нижче +8°C — настане черга житлових будинків.

Жовтень 2026 року минув без екстремальних погодних умов, тому побутові споживачі станом на 28 число обходиться без опалення. Ми зібрали інформацію про актуальну ситуацію в різних областях України і з’ясували, де опалювальний сезон розпочався хоча б частково.

Київ та область — 16 жовтня (лише соціальний сектор);

Вінницька область — 8 жовтня (лише соціальний сектор);

Дніпропетровська область — точна дата запуску невідома;

Житомирська область — 26 жовтня (лише соціальний сектор), 1 листопада (заплановано для житлових будинків);

Запорізька область — точна дата запуску невідома;

Івано-Франківська область — заплановано на 1 або 2 листопада;

Кіровоградська область — точна дата запуску невідома;

Волинська область — точна дата запуску невідома;

Львівська область — точна дата запуску невідома;

Миколаївська область — заплановано на 1 листопада;

Одеська область — точна дата запуску невідома;

Полтавська область — заплановано на 2 листопада;

Рівненська область — точна дата запуску невідома;

Сумська область — точна дата запуску невідома;

Тернопільська область — 19 жовтня (лише соціальний сектор), 28 жовтня (житлові будинки);

Закарпатська область — 16 жовтня (лише соціальний сектор);

Харківська область — точна дата запуску невідома;

Хмельницька область — 15 жовтня (лише соціальний сектор), 28 жовтня (житлові будинки);

Черкаська область — 26 жовтня (лише соціальний сектор), 2 листопада (заплановано для житлових будинків);

Чернівецька область — 20 жовтня (лише соціальний сектор);

Чернігівська область — 15 жовтня (лише соціальний сектор).

Варто зауважити, що в регіонах, де старт опалювального сезону запланували на конкретну дату, ситуація може змінитися у разі суттєвого похолодання. І навпаки, якщо температура повітря буде високою на початку листопада, запуск тепла у житлові будинки можуть відкласти.

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Як українцям заощадити на опаленні

Раніше ми розповідали, як правильно користуватися котлом для опалення будинку, аби трохи економити на комунальних послугах. Налаштування техніки залежить від індивідуальних обставин, але фахівці з Energy Saving Trust радять не залишати котел працювати цілодобово.

Водночас для теплового насосу поради кардинально інші. Цей тип обладнання якраз передбачає безперервну роботу на стабільній рівномірній потужності.

Щоб визначити свій ідеальний режим, варто провести невеликий тест: кілька днів використовувати різні налаштування, після чого фіксувати показники лічильника. Це дозволить точно прорахувати, який спосіб найвигідніший для вашого будинку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як заощаджувати кошти на опаленні дровами. Один із найкращих варіантів для тривалого горіння — це граб. Універсальний ресурс для каміну або печі — бук, який характеризується високою теплопровідністю. У будь-якому випадку деревину потрібно висушити перед використанням.

Також Новини.LIVE розповідали, що субсидія за жовтень надійде українцям у неповному розмірі. Кошти на опалення розрахують за період із 16 до 31 числа — відповідно до встановленого опалювального періоду. Аналогічно сума зменшується у квітні, коли сезон опалення завершується.