Чоловік гріє руки біля каміна. Фото: Pexels

Зимові витрати на опалення житла відчутно б'ють по гаманцях як тих, хто користується газом, так і домогосподарств з дров'яним опаленням. В останньому випадку існують способи скоротити розхід полін та заощадити певну суму коштів. Для цього необхідно правильно вибирати деревину, зберігати її та спалювати у печі чи котлі.

Як уникнути зайвих витрат на опаленні дровами, розбиралися Новини.LIVE.

Реклама

Дрова для опалення — які купувати

Невдало підібрана порода деревини на зимовий період може обернутися неприємними наслідками. Витрата полін буде великою, а в будинку буде ледь тепло.

Один із найкращих варіантів для тривалого горіння та кількості тепла — граб. Ця порода дуже щільна і добре підходить для основного опалення, адже повільно прогорає та довго зберігає жар. Хорошим варіантом стане дуб, який має аналогічні властивості. Універсальним паливом для печей та камінів є також бук, який має високу теплопровідність та забезпечує оселю стабільним теплом.

Також варто звернути увагу на:

Читайте також:

березу — згорає швидше за дуб чи граб, але легко спалахує і швидко дає тепло, тому її можна комбінувати зі щільнішими порадами;

— згорає швидше за дуб чи граб, але легко спалахує і швидко дає тепло, тому її можна комбінувати зі щільнішими порадами; вільху — чудово підходить для розпалювання та суміші дров, також швидко горить;

— чудово підходить для розпалювання та суміші дров, також швидко горить; ясен — ідеально підійде як для швидкого прогріву приміщення, так і для підтримання тепла.

Що знижує ефективність горіння дров

Якою б не була порода, варто залізно дотримуватися одного правила — деревина має бути добре висушена. Якщо дрова сирі, то навіть найдорожчі поліна дуба чи грабу не дадуть очікуваного результату. Найкращу теплопровідність мають дрова з вологістю нижче 20%.

Як заощадити на дровах

Опалення дровами має низку нюансів, які не варто залишати поза увагою. Правильний порядок допоможе ефективно обігрівати дім без надмірних витрат.

Загалом варто запам'ятати 6 основних правил:

Класти в піч або котел тільки сухі дрова. Волога деревина дасть багато диму і мало тепла, адже частина енергії піде на випаровування води. Правильно складати поліна. Не можна закладати топку дуже щільно, адже між полінами має циркулювати повітря. Якщо порушити це правила деревина тлітиме і не даватиме багато тепла. Спершу дрібні тріски, потім великі поліна. Для розпалювання варто брати одну деревину, а для тривалого підтримання тепла — великі та сухіші поліна. Дайте вогню розгорітися. Не варто одразу перекривати повітря, необхідно щоб піч прогрілася, а дрова добре розгорілися. Тління деревини збільшує кількість диму та відкладень у димоході. Стан печі та димоходу. Якщо тяга слабка або забруднений димохід, то навіть дуже якісні дрова не врятують від морозів. Рекомендується щосезону чистити димохід та вентиляцію. Правила зберігання дров. Поліна не варто зберігати поліна за принципом "де впали, там і лежать". Необхідно підготувати належні умови, зокрема, якусь платформу, аби деревина не контактувала із землею та не вбирала в себе влогу. Також потрібен захист від опадів, але при цьому залишати достатньо місця для вентиляції.

Раніше Новини.LIVE писали, як перевірити опаленняя перед похолоданням. Перш за все необхідно впевнитися чи нормально працює система, чи рівномірно нагріваються радіатори. Якщо виявили проблему — краще не відкладати виклик майстра.

Також Новини.LIVE розповідали, за скільки можна купити дрова. У жовтні нийнижці ціни пропонували державні лісництва. Приватні продавці виставляли в рази вищі цінники.