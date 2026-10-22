Складені дрова. Фото: Pexels

Україна наближається до опалювального сезону. В окремих регіонах температура повітря вже значно може опускатись. Тож українці без центрального опалення можуть розпалювати дрова у своїх камінах та пічках. Ті, хто не встиг придбати дрова, можуть це зробити у державних лісництвах. Головне — не користуватись посередниками, адже можна натрапити на шахраїв.

Про це повідомляє PMG.ua, передають Новини.LIVE.

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Скільки коштують дрова

Напередодні опалювального сезону попит на купівлю дров зріс на 25%. У державних лісництвах деревину для опалення можна придбати від 840 до 1 380 гривень за кубометр. Водночас приватні продавці можуть просити суми удвічі, а то й утричі більше — від 3 000 до 4 300 гривень за кубометр дров.

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Різниця в ціні особливо помітна, якщо купувати одразу кілька кубометрів деревини.

наприклад, за п'ять кубометрів дров у державному лісництві за наведеними цінами доведеться заплатити від 4 200 до 6 900 гривень. У приватного продавця в цей час такий самий обсяг може коштувати від 15 000 до 21 500 гривень.

За певних умов економія на п'яти кубометрах може перевищувати 10 тисяч гривень. Проте порівнювати варто конкретні види деревини та обсяги, оскільки спосіб вимірювання і підготовка дров до використання можуть відрізнятися.

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Як придбати деревину для опалення

Аби безпечно придбати дрова, достатньо звернутись до найближчого лісгоспу або лісництва. Після замовлення, покупцеві видадуть рахунок-фактуру на оплату. Розрахуватись можна буде як і при отриманні на місці через термінал, так і за допомогою онлайн-банкінгу, попередньо надіславши квитанцію у те чи інше лісництво.

Про що варто заздалегідь подбати перед купівлею

Низька ціна деревини в лісництві не завжди означає, що загальні витрати на покупку будуть мінімальними. Не всі лісові господарства можуть доставити деревину до оселі українців. Тож покупцям необхідно продумати, як доставити дрова до дому, якщо немає власного авто. Проте більшість лісництв все ж публікує довірені служби доставки, якими можна скористатись за додаткову плату.

Як не натрапити на шахраїв під час купівлі дров

Перед початком опалювального сезону зростає не лише попит на деревину, а й ризик натрапити на недобросовісних продавців. Особливо обережними варто бути з оголошеннями в соціальних мережах, де пропонують дрова за надзвичайно низькими цінами та вимагають повну передоплату на особисту банківську картку.

Щоб зменшити ризики, покупцям варто:

звертатися до офіційних лісництв або перевірених постачальників;

уточнювати повну вартість деревини разом із доставкою;

перевіряти реквізити отримувача коштів перед оплатою;

вимагати документи, які підтверджують придбання;

не переказувати гроші невідомим посередникам без підтвердження замовлення;

уточнювати, в яких одиницях вимірюється обсяг деревини.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які дрова дають найбільше тепла. Наприклад, суха деревина з невеликою кількістю кори підходить найбільше для печей і твердопаливних котлів. ККД від вологих дров менший, адже частина енергії йде на випаровування зайвої вологи.

Також Новини.LIVE повідомляли, як правильно складати дрова на зиму. Адже від цього залежить наскільки тепло буде розповсюджуватись по оселі. Якщо було придбано або зрубано свіжу деревину, варто обрати місце для зберіганняна відкритому повітрі, де добре циркулює вітер.