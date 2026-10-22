Сложенные дрова. Фото: Pexels

Украина приближается к отопительному сезону. В отдельных регионах температура воздуха уже может значительно снижаться. Поэтому украинцы, не имеющие центрального отопления, могут разжигать дрова в своих каминах и печах. Те, кто не успел приобрести дрова, могут сделать это в государственных лесничествах. Главное — не обращаться к посредникам, ведь можно наткнуться на мошенников.

Об этом сообщает PMG.ua, передают Новини.LIVE.

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Сколько стоят дрова

Накануне отопительного сезона спрос на дрова вырос на 25%. В государственных лесничествах древесину для отопления можно приобрести по цене от 840 до 1 380 гривен за кубометр. В то же время частные продавцы могут просить суммы в два, а то и в три раза больше — от 3 000 до 4 300 гривен за кубометр дров.

Как можно сэкономить на твёрдом топливе

Разница в цене особенно заметна, если покупать сразу несколько кубометров древесины.

например, за пять кубометров дров в государственном лесничестве по указанным ценам придется заплатить от 4 200 до 6 900 гривен. У частного продавца в это время такой же объем может стоить от 15 000 до 21 500 гривен.

При определенных условиях экономия на пяти кубометрах может превышать 10 тысяч гривен. Однако сравнивать следует конкретные породы древесины и объемы, поскольку способ измерения и подготовка дров к использованию могут отличаться.

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Как приобрести древесину для отопления

Чтобы безопасно приобрести дрова, достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. После оформления заказа покупателю выдадут счет-фактуру на оплату. Расплатиться можно как при получении на месте через терминал, так и с помощью онлайн-банкинга, предварительно отправив квитанцию в то или иное лесничество.

О чем стоит позаботиться заранее перед покупкой

Низкая цена древесины в лесничестве не всегда означает, что общие расходы на покупку будут минимальными. Не все лесохозяйства могут доставить древесину прямо к дому украинцев. Поэтому покупателям необходимо продумать, как доставить дрова домой, если нет собственного автомобиля. Тем не менее большинство лесничеств всё же публикует список доверенных служб доставки, услугами которых можно воспользоваться за дополнительную плату.

Как не наткнуться на мошенников при покупке дров

Перед началом отопительного сезона растет не только спрос на древесину, но и риск столкнуться с недобросовестными продавцами. Особенно осторожно следует относиться к объявлениям в социальных сетях, где предлагают дрова по чрезвычайно низким ценам и требуют полную предоплату на личную банковскую карту.

Чтобы снизить риски, покупателям следует:

обращаться в официальные лесничества или к проверенным поставщикам;

уточнять полную стоимость древесины вместе с доставкой;

проверять реквизиты получателя средств перед оплатой;

требовать документы, подтверждающие покупку;

не перечислять деньги неизвестным посредникам без подтверждения заказа;

уточнять, в каких единицах измеряется объем древесины.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие дрова дают больше всего тепла. Например, сухая древесина с небольшим количеством коры лучше всего подходит для печей и твердотопливных котлов. КПД от влажных дров ниже, ведь часть энергии уходит на испарение лишней влаги.

Также Новини.LIVE сообщали, как правильно складывать дрова на зиму. Ведь от этого зависит, насколько тепло будет распространяться по дому. Если была приобретена или срублена свежая древесина, стоит выбрать место для хранения на открытом воздухе, где хорошо циркулирует ветер.