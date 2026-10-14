Подготовка дров к отопительному сезону: как правильно хранить древесину

Дрова в печке. Фото: Pexels

Если дрова оставили сушиться на всё лето, результат может оказаться совершенно иным. Одни поленья быстро разгораются и хорошо отдают тепло, тогда как другие дымят, потрескивают и плохо горят. Причина часто кроется не в качестве древесины, а в том, как именно её хранили. Неправильная укладка и чрезмерное укрытие дров могут задерживать влагу на месяцы. Особенно это касается случаев, когда древесину складывают прямо на землю и полностью заворачивают в брезент.

Как организовать хранение, чтобы дрова высыхали, а не накапливали воду, сообщает французское издание Maison Travaux, передают Новини.LIVE.

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Почему одинаковые дрова высыхают по-разному

Например, есть две кучи дров из одной партии. Первую сложили на деревянные поддоны, оставив небольшие промежутки между поленями. Место для хранения выбрали на открытом воздухе, где хорошо циркулирует ветер. Сверху дрова накрыли брезентом под небольшим наклоном, оставив боковые части открытыми. Вторую кучу разместили непосредственно на земле. Полена плотно прижали друг к другу, а затем накрыли брезентом со всех сторон вплотную к земле.

Через несколько месяцев первая куча приблизилась к рекомендуемому для эффективного горения состоянию. Зато дрова из второй остались тяжелыми и влажными, а на некоторых появились следы плесени.

Почему нельзя полностью накрывать дрова брезентом

Главная проблема — отсутствие нормальной циркуляции воздуха. Даже под укрытием древесина продолжает отдавать влагу. Если брезент плотно закрывает кучу до самой земли, водяной пар не может выйти наружу. В результате влага конденсируется на внутренней поверхности укрытия и снова попадает на поленья. Вместо постепенного высыхания древесина остается во влажной среде.

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Ситуацию усугубляет хранение непосредственно на земле. После дождей земля долго удерживает воду, которая может проникать в нижние ряды дров. А если при этом стопка еще плотно закрыта брезентом, испарение дополнительно затрудняется. Такие условия способствуют появлению грибка, плесени и затхлого запаха.

Как влажность дров влияет на отопление

Свежесрубленная древесина может содержать примерно 40-50 % воды. Для качественного горения рекомендуется снизить её влажность примерно до 20 %. Эта разница напрямую влияет на эффективность отопления.

Кроме того, чрезмерно влажная древесина образует больше дыма и способствует накоплению отложений в дымоходе. Поэтому важно не только правильно выбрать дрова, но и обеспечить условия, при которых они смогут постепенно высыхать.

Как правильно складывать дрова, чтобы они быстрее высохли

Для эффективной сушки древесину нужно защитить от прямого попадания осадков, но в то же время обеспечить постоянное движение воздуха. Лучше всего размещать дрова в солнечном месте, открытом для преобладающего направления ветра. Брезент в таком случае должен выполнять роль крыши, а не герметичного чехла.

При хранении следует соблюдать несколько правил:

Не класть дрова непосредственно на землю. Можно использовать поддоны, деревянные подкладки или бревна. Оставлять промежутки между поленями. Не следует укладывать древесину слишком плотно, поскольку воздух должен проходить между рядами. Оставлять зазор от стен. Если дрова сложены возле здания, между древесиной и стеной должно оставаться не менее 10 сантиметров. Накрывать только верхнюю часть. Брезент следует разместить под наклоном с выступом примерно 20 сантиметров по краям, чтобы дождевая вода стекала мимо древесины. Контролировать влажность. В зависимости от породы дерева сушка может длиться от шести месяцев до двух лет. Проверять результат следует влагомером на только что расколотом поленце.

Чрезмерное укрытие не всегда означает лучшую защиту. Если воздух не циркулирует, а древесина соприкасается с влажной землей, даже несколько месяцев летнего хранения могут не обеспечить надлежащего высыхания.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как отличить сухие дрова от влажных. Ведь влажность также влияет на то, насколько эффективно дрова смогут отдать свое тепло во время морозов. Если дрова сырые, значительная часть тепла тратится на испарение воды.

Также Новини.LIVE сообщали, какие дрова горят лучше всего. Главное, на что стоит обратить внимание при выборе дров, — плотность древесины. Чем она выше, тем дольше горит полено и тем больше тепла отдает.