Підготовка дров до опалювального сезону: як правильно зберігати деревину

Дрова у пічці. Фото: Pexels

Якщо дрова залишили сохнути на все літо, результат може виявитися зовсім різним. Одні поліна швидко розгоряються та добре віддають тепло, тоді як інші димлять, потріскують і погано горять. Причина часто криється не в якості деревини, а в тому, як саме її зберігали. Неправильне укладання та надмірне укриття дров можуть затримувати вологу на місяці. Особливо це стосується випадків, коли деревину складають просто на землю та повністю загортають у брезент.

Як організувати зберігання, щоб дрова висихали, а не накопичували воду повідомляє французьке видання Maison Travaux, передають Новини.LIVE.

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Чому однакові дрова висихають по-різному

Наприклад, існує дві купи дров з однієї партії. Першу склали на дерев'яні піддони, залишивши невеликі проміжки між полінами. Місце для зберігання обрали на відкритому повітрі, де добре циркулює вітер. Зверху дрова накрили брезентом під невеликим нахилом, залишивши бокові частини відкритими. Другу купу розмістили безпосередньо на землі. Поліна щільно притиснули одне до одного, а потім накрили брезентом з усіх боків аж до ґрунту.

Через кілька місяців перша купа наблизилася до рекомендованого для ефективного горіння. Натомість дрова з другої залишилися важкими та вологими, а на деяких з'явилися сліди плісняви.

Чому не можна повністю накривати дрова брезентом

Головна проблема — відсутність нормальної циркуляції повітря. Навіть під накриттям деревина продовжує віддавати вологу. Якщо брезент щільно закриває купу до самої землі, водяна пара не може вийти назовні. У результаті волога конденсується на внутрішній поверхні укриття та знову потрапляє на поліна. Замість поступового висихання деревина залишається у вологому середовищі.

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Ситуацію погіршує зберігання безпосередньо на ґрунті. Після дощів земля довго утримує воду, яка може проникати в нижні ряди дров. А якщо при цьому купа ще щільно закрита брезентом, випаровування додатково ускладнюється. Такі умови сприяють появі грибка, плісняви та затхлого запаху.

Як вологість дров впливає на опалення

Свіжозрубана деревина може містити приблизно 40-50% води. Для якісного горіння рекомендовано знизити її вологість приблизно до 20%. Ця різниця безпосередньо впливає на ефективність опалення.

Крім того, надмірно волога деревина утворює більше диму та сприяє накопиченню відкладень у димохідному каналі. Тож варто не лише правильно вибрати дрова, а й забезпечити умови, за яких вони зможуть поступово висихати.

Як правильно складати дрова, щоб вони швидше висохли

Для ефективного сушіння деревину потрібно захистити від прямого потрапляння опадів, але водночас забезпечити постійний рух повітря. Найкраще розміщувати дрова в сонячному місці, відкритому для переважного напрямку вітру. Брезент у такому разі має виконувати роль даху, а не герметичного чохла.

Під час зберігання варто дотримуватися кількох правил:

Не класти дрова безпосередньо на землю. Можна використовувати піддони, дерев'яні підкладки або колоди. Залишати проміжки між полінами. Не потрібно укладати деревину надто щільно, оскільки повітря має проходити між рядами. Відступати від стін. Якщо дрова складені біля будівлі, між деревиною та стіною має залишатися щонайменше 10 сантиметрів. Накривати лише верхню частину. Брезент варто розмістити під нахилом із виступом приблизно 20 сантиметрів по краях, щоб дощова вода стікала повз деревину. Контролювати вологість. Залежно від породи дерева сушіння може тривати від шести місяців до двох років. Перевіряти результат варто вологоміром на щойно розколотому поліні.

Надмірне укриття не завжди означає кращий захист. Якщо повітря не циркулює, а деревина контактує з вологою землею, навіть кілька місяців літнього зберігання можуть не забезпечити належного висихання.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як відрізнити сухі дрова від вологих. Адже вологість ще впливає на те, як ефективно дрова зможуть віддати своє тепло під час морозів. Якщо дрова сирі, значна частина тепла витрачається на випаровування води.

Також Новини.LIVE повідомляли, які дрова горять найкраще. Головне, на що варто дивитися під час вибору дров — щільність деревини. Чим вона вища, тим довше поліно горить і тим більше тепла віддає.