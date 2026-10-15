Отопление дровами зимой: как сократить расходы на топливо и получить больше тепла

Мужчина разжигает дрова. Фото: Magnific

Отопление дровами может существенно ударить по семейному бюджету, особенно зимой, когда приходится топить каждый день. Иногда запас дров тает быстрее, чем ожидалось, а в доме все равно прохладно. Причина может крыться во влажности дров, их количестве и способе розжига. Несколько изменений в привычных действиях помогут тратить топливо экономнее.

Как сэкономить на отоплении дома, рассказывает Новини.LIVE.

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Какие дрова дают больше всего тепла

Для печей и твердотопливных котлов лучше всего подходит сухая древесина с небольшим количеством коры. Влажные поленья отдают меньше полезного тепла, поскольку часть энергии тратится на испарение воды. Поэтому для отопления рекомендуют использовать дрова с влажностью до 25%.

Дрова можно заготовить заранее и хранить под навесом на открытом воздухе в течение одного-двух лет. Также подойдут пеллеты или брикеты со стабильной влажностью, если ваше оборудование приспособлено к такому топливу.

На горение влияет и размер поленьев. Обычно используют дрова длиной 25–33 см и толщиной 5–10 см, хотя ориентироваться нужно на размеры топки.

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Как разжигать печь, чтобы тратить меньше дров

Один из способов более экономного сжигания древесины — розжиг сверху вниз. В отличие от привычного метода, когда огонь разводят под дровами, здесь пламя постепенно переходит из верхнего слоя в нижний.

Для этого нужно:

Положить на дно топки 2–3 полена. Разместить сверху тонкие деревянные палочки крест-накрест. Добавить материал для розжига и еще несколько тонких щепок. Разжечь верхний слой и в дальнейшем регулировать подачу воздуха в соответствии с инструкцией производителя.

Так древесина будет гореть равномерно, и уменьшится количество недогоревших остатков. Но сначала проверьте, приспособлена ли ваша печь или котел к такому розжигу.

Еще одна распространенная ошибка — заполнять печь дровами почти доверху, надеясь получить больше тепла. На самом деле избыток топлива может ухудшить горение и увеличить расходы. Между поленьями нужно оставлять небольшие промежутки, чтобы воздух свободно проходил внутри топки.

Также не следует чрезмерно перекрывать подачу воздуха, пытаясь продлить горение. Это ухудшает сгорание древесины, способствует образованию сажи и может привести к отравлению угарным газом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как правильно хранить дрова, чтобы зимой они хорошо горели и отдавали больше тепла. Если сложить поленья на землю и плотно укрыть брезентом, древесина может остаться влажной даже после лета. Чтобы избежать лишних затрат на отопление, нужно защитить дрова от дождя, но оставить открытыми боковые стороны для циркуляции воздуха.

Также Новини.LIVE писали, как проверить влажность дров. Сухие поленья обычно легче, имеют трещины на торцах и издают звонкий звук, когда ударяются друг о друга. Но наиболее точно влажность покажет специальный прибор.