Опалення дровами взимку: як зменшити витрати на паливо і отримати більше тепла

Чоловік розпалює дрова. Фото: Magnific

Опалення дровами може суттєво вдарити по сімейному бюджету, особливо взимку, коли доводиться топити щодня. Іноді запас деревини тане швидше, ніж очікувалося, а в оселі все одно прохолодно. Причина може бути у вологості дров, їхній кількості та способі розпалювання. Кілька змін у звичних діях допоможуть витрачати паливо економніше.

Як заощадити на опаленні будинку, розповідає Новини.LIVE.

Реклама

Які дрова дають найбільше тепла

Для печей і твердопаливних котлів найкраще підходить суха деревина з невеликою кількістю кори. Вологі поліна віддають менше корисного тепла, оскільки частина енергії витрачається на випаровування води. Тому для опалення рекомендують використовувати дрова з вологістю до 25%.

Дрова можна заготовити заздалегідь і зберігати під навісом на відкритому повітрі протягом одного-двох років. Також підійдуть пелети або брикети зі стабільною вологістю, якщо ваше обладнання пристосоване до такого палива.

Впливає на горіння і розмір полін. Зазвичай використовують дрова завдовжки 25–33 см і завтовшки 5–10 см, хоча орієнтуватися потрібно на розміри топки.

Читайте також:

Як розпалювати піч, щоб витрачати менше дров

Один із способів економнішого спалювання деревини — розпалювання зверху вниз. На відміну від звичного методу, коли вогонь розводять під дровами, тут полум'я поступово переходить з верхнього шару до нижнього.

Для цього потрібно:

Покласти на дно топки 2–3 поліна. Розмістити зверху тонкі дерев'яні палички навхрест. Додати матеріал для розпалювання та ще кілька тонких трісок. Розпалити верхній шар і надалі регулювати подачу повітря відповідно до інструкції виробника.

Так деревина горітиме рівномірно та зменшиться кількість недогорілих залишків. Але спочатку перевірте, чи пристосована ваша піч або котел до такого розпалювання.

Ще одна поширена помилка — заповнювати піч дровами майже доверху, сподіваючись отримати більше тепла. Насправді надлишок палива може погіршити горіння та збільшити витрати. Між полінами потрібно залишати невеликі проміжки, щоб повітря вільно проходило всередині топки.

Також не слід надмірно перекривати подачу повітря, намагаючись подовжити горіння. Це погіршує згоряння деревини, сприяє утворенню сажі та може призвести до отруєння чадним газом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як правильно зберігати дрова, щоб узимку вони добре горіли та віддавали більше тепла. Якщо скласти поліна на землю й щільно загорнути брезентом, деревина може залишитися вологою навіть після літа. Щоб уникнути зайвих витрат на опалення, потрібно захистити дрова від дощу, але залишити відкритими боки для циркуляції повітря.

Також Новини.LIVE писали, як перевірити вологість дров. Сухі поліна зазвичай легші, мають тріщини на торцях і видають дзвінкий звук, коли вдарити одне об одне. Але найточніше вологість покаже спеціальний прилад.