Мужчина греет руки у камина. Фото: Pexels

Зимние расходы на отопление жилья ощутимо бьют по кошелькам как тех, кто пользуется газом, так и домохозяйств с дровяным отоплением. В последнем случае существуют способы сократить расход дров и сэкономить определенную сумму средств. Для этого необходимо правильно выбирать древесину, хранить ее и сжигать в печи или котле.

Как избежать лишних расходов на отопление дровами, разбирались Новини.LIVE.

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Дрова для отопления — какие покупать

Неудачно подобранная порода древесины на зимний период может обернуться неприятными последствиями. Расход дров будет большим, а в доме будет едва тепло.

Один из лучших вариантов для длительного горения и получения большого количества тепла — граб. Эта порода очень плотная и хорошо подходит для основного отопления, ведь она медленно прогорает и долго сохраняет тепло. Хорошим вариантом станет дуб, обладающий аналогичными свойствами. Универсальным топливом для печей и каминов является также бук, который обладает высокой теплопроводностью и обеспечивает дом стабильным теплом.

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березу — сгорает быстрее дуба или граба, но легко воспламеняется и быстро дает тепло, поэтому ее можно комбинировать с более плотными породами;

— сгорает быстрее дуба или граба, но легко воспламеняется и быстро дает тепло, поэтому ее можно комбинировать с более плотными породами; ольху — прекрасно подходит для розжига и в смеси с другими породами дров, также быстро горит;

— прекрасно подходит для розжига и в смеси с другими породами дров, также быстро горит; ясень — идеально подойдет как для быстрого прогрева помещения, так и для поддержания тепла.

Что снижает эффективность горения дров

Какой бы ни была порода, следует строго придерживаться одного правила — древесина должна быть хорошо высушена. Если дрова сырые, то даже самые дорогие поленья дуба или граба не дадут ожидаемого результата. Наилучшую теплопроводность имеют дрова с влажностью ниже 20%.

Как сэкономить на дровах

Отопление дровами имеет ряд нюансов, которые не стоит упускать из виду. Правильный порядок действий поможет эффективно обогревать дом без излишних затрат.

В целом стоит запомнить 6 основных правил:

Класть в печь или котел только сухие дрова. Влажная древесина даст много дыма и мало тепла, ведь часть энергии уйдет на испарение воды. Правильно укладывать поленья. Нельзя забивать топку слишком плотно, ведь между поленьями должен циркулировать воздух. Если нарушить это правило, древесина будет тлеть и не будет давать много тепла. Сначала мелкие щепки, затем крупные поленья. Для розжига стоит брать одну древесину, а для длительного поддержания тепла — крупные и более сухие поленья. Дайте огню разгореться. Не стоит сразу перекрывать приток воздуха, необходимо, чтобы печь прогрелась, а дрова хорошо разгорелись. Тление древесины увеличивает количество дыма и отложений в дымоходе. Состояние печи и дымохода. Если тяга слабая или дымоход загрязнен, то даже очень качественные дрова не спасут от морозов. Рекомендуется каждый сезон чистить дымоход и вентиляцию. Правила хранения дров. Не стоит хранить поленья по принципу "где упали, там и лежат". Необходимо создать надлежащие условия, в частности, какую-либо платформу, чтобы древесина не соприкасалась с землей и не впитывала влагу. Также нужна защита от осадков, но при этом следует оставлять достаточно места для вентиляции.

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