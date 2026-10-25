Хлопчик гріє руки. Фото: УНІАН

З настанням перших осінніх холодів власники житла традиційно вмикають опалення. Разом із цим відновлюється суперечка як економніше обігрівати помешкання — залишати системі постійно працювати на низькій потужності чи вмикати її лише тоді, коли ви перебуваєте вдома. Однозначної відповіді для всіх не існує, адже все залежить від типу обладнання, рівня теплоізоляції будівлі та звичок мешканців.

Про це повідомляє Express, передають Новини.LIVE.

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Чому не варто залишати котел працюючим цілодобово

Фахівці з Energy Saving Trust стверджують, що залишати котел працювати цілодобово — це марнотратство. Постійна робота системи призводить до більшого споживання енергії та вищих рахунків. З точки зору енергоефективності, значно вигідніше налаштовувати таймер або вмикати котел безпосередньо тоді, коли ви потребуєте тепла.

З тепловими насосами ситуація інша

Зовсім інший підхід потрібен, якщо у вашому домі встановлено сучасний тепловий насос. Для цього типу обладнання безперервна робота є оптимальною. Залишаючи тепловий насос увімкненим протягом усього дня на стабільній рівномірній потужності, можна значно заощадити кошти, оскільки система працює у своєму найефективнішому режимі.

Метод "low and slow" для сучасних котлів

Експерти аналітичного порталу MoneySavingExpert (MSE) зазначають, що універсального правила для всіх типів житла немає.

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Зокрема, для сучасних конденсаційних котлів чудово підходить метод "low and slow" ("низько та повільно"). Температура на котлі або термостаті встановлюється на постійній позначці 18-19 градусів тепла. Замість постійних циклів нагрівання та охолодження котел працює безперервно, але на мінімальній потужності. Це дозволяє системі повторно використовувати відпрацьоване тепло й працювати з максимальним коефіцієнтом корисної дії.

Як знайти ідеальний режим

Оскільки енергоефективність залежить від конкретної квартири чи будинку, експерти радять провести власний тест:

Протягом кількох днів або тижня використовуйте режим постійної підтримки низької температури. Протягом наступного аналогічного періоду (за схожої погоди) вмикайте опалення лише за потребою. Знімайте показники лічильника на початку та наприкінці кожного етапу.

Порівняння реальних витрат дозволить точно визначити, який саме спосіб є найвигіднішим для власного житла.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, де за опалення платять найбільше. Адже у кожному місті тарифи різняться цінами. Наприклад, у будинках без лічильників нарахування можуть залежати від площі квартири.

Також Новини.LIVE повідомляли, що варто перевірити перед початком опалювального сезону. Після відсутності опалення в батареях влітку, система може проявити несправності. Щоб перевірити, достатньо увімкнути опалення на 10-15 хвилин.