Мальчик греет руки. Фото: УНИАН

С наступлением первых осенних холодов владельцы жилья традиционно включают отопление. Вместе с этим возобновляется дискуссия о том, как экономнее отапливать помещение — оставлять систему постоянно работать на низкой мощности или включать её только тогда, когда вы находитесь дома. Однозначного ответа для всех не существует, ведь всё зависит от типа оборудования, уровня теплоизоляции здания и привычек жильцов.

Об этом сообщает Express, передают Новини.LIVE.

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Почему не стоит оставлять котел работать круглосуточно

Специалисты из Energy Saving Trust утверждают, что оставлять котел работать круглосуточно — это расточительство. Постоянная работа системы приводит к большему потреблению энергии и более высоким счетам. С точки зрения энергоэффективности гораздо выгоднее настраивать таймер или включать котел непосредственно тогда, когда вам нужно тепло.

С тепловыми насосами ситуация иная

Совершенно другой подход требуется, если в вашем доме установлен современный тепловой насос. Для этого типа оборудования непрерывная работа является оптимальной. Оставляя тепловой насос включенным в течение всего дня на стабильной равномерной мощности, можно значительно сэкономить средства, поскольку система работает в своем наиболее эффективном режиме.

Метод "low and slow" для современных котлов

Эксперты аналитического портала MoneySavingExpert (MSE) отмечают, что универсального правила для всех типов жилья не существует.

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В частности, для современных конденсационных котлов отлично подходит метод "low and slow" (низко и медленно). Температура на котле или термостате устанавливается на постоянном уровне 18-19 градусов тепла. Вместо постоянных циклов нагрева и охлаждения котел работает непрерывно, но на минимальной мощности. Это позволяет системе повторно использовать отработанное тепло и работать с максимальным коэффициентом полезного действия.

Как найти идеальный режим

Поскольку энергоэффективность зависит от конкретной квартиры или дома, эксперты советуют провести собственный тест:

В течение нескольких дней или недели используйте режим постоянного поддержания низкой температуры. В течение следующего аналогичного периода (при похожей погоде) включайте отопление только по мере необходимости. Снимайте показания счетчика в начале и в конце каждого этапа.

Сравнение реальных затрат позволит точно определить, какой именно способ является наиболее выгодным для вашего жилья.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, где за отопление платят больше всего. Ведь в каждом городе тарифы различаются по ценам. Например, в домах без счетчиков начисления могут зависеть от площади квартиры.

Также Новини.LIVE сообщали, что стоит проверить перед началом отопительного сезона. После отсутствия отопления в батареях летом система может дать сбои. Чтобы проверить, достаточно включить отопление на 10–15 минут.