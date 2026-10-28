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Главная Экономика Свет дешевле почти на 40%: кто может платить 2,64 грн за кВт

Свет дешевле почти на 40%: кто может платить 2,64 грн за кВт

Ua ru
28 октября 2026 18:22
Электроэнергия по 2,64 грн: украинцы могут оформить льготный тариф Новини.LIVE
Счета, деньги и стол. Фото: Новини.LIVE

Стоимость электроэнергии в отопительном сезоне 2026-2027 годов для большинства потребителей составит 4,32 грн за кВт/час. В то же время часть украинцев сможет платить по льготной цене — 2,64 грн за кВт. Это касается семей, которые отапливают дом электричеством. Но не все так просто, ведь электроотопление должно быть официально оформлено и соответствовать установленным требованиям.

При каких условиях электроэнергия обойдется дешевле, разбирались Новини.LIVE.

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Кто может оформить льготный тариф

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 7 октября 2026 года № 1245, отдельные потребители смогут платить за свет 2,64 грн за кВт вместо полной цены 4,32 грн за кВт. Льготный тариф действует с октября по 30 апреля 2026 года и распространяется на первые 2000 кВт/час в месяц.

Оформить специальный тариф могут жильцы домов с официально установленными электроустановками для отопления помещений. Также это право распространяется на многоэтажные дома, в которых нет другого отопления, кроме электрического.

Если домохозяйство потребляет в месяц более 2000 кВт, оставшуюся электроэнергию сверх этого лимита придется оплачивать по полному тарифу. Например, общее потребление за месяц составляет 2500 кВт/час: 2000 кВт оплачиваются по цене 2,64 грн, а 500 кВт — по цене 4,32 грн.

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Наличия обогревателя недостаточно

Если семья отапливает жилье обогревателями, льгота не предоставляется. Чтобы платить за свет 2,64 грн, электроотопление должно быть предусмотрено проектом электроснабжения жилья.

В проекте могут быть как стационарные электрические конверторы, термопанели и инверторные кондиционеры, так и электрический теплый пол, но при условии, что он является единственным источником тепла в помещении.

Как оформить льготный тариф

Потребитель должен обратиться к оператору электросетей по месту жительства и подать соответствующее заявление с необходимыми документами, подтверждающими право на льготный тариф.

Перед обращением необходимо подготовить:

  • документы, подтверждающие право собственности на квартиру или дом;
  • паспорт и ИНН;
  • технические паспорта отопительного оборудования;
  • проект электроотопления и технический паспорт жилья;
  • заявление о внесении изменений в паспорт точки распределения электроэнергии;
  • акт об отключении централизованного отопления, если оно ранее было в квартире.

Потребители, которые ранее оформляли тариф на отопление электроэнергией, могут проверить личный кабинет оператора электросетей, чтобы убедиться, что тариф применяется и в этом году.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам стоит проверить перед началом отопления жилья. Проблемы могут вызвать неисправности, которые были незаметны летом. В частности, важно проверить радиаторы и котел.

Недавно Новини.LIVE писали об ошибках, из-за которых приходится переплачивать за электроэнергию. Владельцам бойлеров необходимо соблюдать простые правила, чтобы не платить лишние деньги. Рекомендуется проверить техническое состояние водонагревателя и установить оптимальную температуру для умеренного потребления электроэнергии без потери комфорта.

тарифы коммунальные услуги отопительный сезон электроэнергия отопление
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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