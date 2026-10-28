Платіжки та гроші та столі. Фото: Новини.LIVE

Вартість електроенергії в опалювальному сезоні 2026-2027 років для більшості споживачів складатиме 4,32 грн за кВт/год. Водночас частина українців зможе платити за пільговою ціною у 2,64 грн за кВт. Це стосується родин, які опалюють дім електрикою. Але не все так просто, адже електроопалення має бути офіційно оформленим та відповідати встановленим вимогам.

За яких умов електроенергія обійдеться дешевше, розбиралися Новини.LIVE.

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Хто може оформити пільговий тариф

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2026 року № 1245, окремі споживачі зможуть платити за світло 2,64 грн за кВт замість повної ціни 4,32 грн за кВт. Пільговий тариф діє з жовтня до 30 квітня 2026 року та поширюється на перші 2000 кВт/год на місяць.

Оформити спеціальну ціну можуть мешканці житла з офіційно встановленими електроустановками для опалення приміщення. Також право поширюється на багатоповерхівки, в яких немає іншого опалення, крім електричного.

Якщо домогосподарство споживає за місяць понад 2000 кВт, решту електроенергії понад цей ліміт доведеться сплачувати за повним тарифом. Наприклад, загальне споживання за місяць 2500 кВт/год: 2000 кВт рахується за ціною 2,64 грн, а 500 кВт — 4,32 грн.

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Наявності обігрівача недостатньо

Якщо родина опалює житло обігрівачами, пільга не надається. Щоб платити за світло 2,64 грн, електроопалення має бути передбачене проєктом електропостачання житла.

У проєкті можуть бути як стаціонарні електричні конвертори, термопанелі та інверторні кондиціонери, так і електрична тепла підлога, але за умови, що вона єдине джерело тепла в приміщенні.

Як оформити пільговий тариф

Споживач повинен звернутися до оператора електромереж за місцем проживання та подати відповідну заяву із неообхідною документацією, що підтверджує право на знижену ціну.

Перед зверненням потрібно підготувати:

документи, що підтверджують право власності на квартиру чи будинок;

паспорт та ІПН;

технічні паспорти опалювального обладнання;

проєкт електроопалення та технічний паспорт житла;

заяву про внесення змін до паспорта точки розподілу електроенергії;

акт про відключення централізованого опалення, якщо воно було у квартирі раніше.

Споживачі, які раніше оформлювали тариф на опалення електроенергією, можуть перевірити особистий кабінет оператора електромереж, щоб упевнитися, що тариф застосовано і цьогоріч.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українцям варто перевірити перед початком опалення житла. Проблеми можуть принести несправності, яких було непомітно влітку. Зокрема, важливо протестувати радіатори та котел.

Нещодавно Новини.LIVE писали про помилки, які змушують переплачувати за електроенергію. Власникам бойлерів необхідно дотримуватися простих правил, щоб не платити зайві гроші. Рекомендується перевірити технічний стан водонагрівача та виставити оптимальну температуру для помірного споживання світла без втрати комфорту.