Чоловік налаштовує бойлер. Фото: Magnific

Бойлер у квартирі чи будинку може стати "чорною дірою" для бюджету, особливо коли сім'я велика і кожен полюбляє прийняти ванну. За місяць у платіжці за світло може набігти пристойна сума, але за умови правильного користування пристроєм, навантаження на гаманець можна зменшити. Економія залежить безпосередньо від побутових звичок, технічних налаштувань та місткості бака бойлера.

Як не переплачувати без втрати комфорту, розбиралися Новини.LIVE.

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Як економно користуватися бойлером

Фахівці насамперед рекомендують почати з розбору факторів, які реально впливають на витрати. Наприклад, якщо планується купівля нового бойлера, варто обирати адекватний об'єм бака під потреби конкретної родини.

Надто малий об'єм бака принесе незручності — доведеться постійно чекати повторного нагрівання. Водночас надто великий може без потреби зберігати великий запас гарячої води, яка не використовується. Перед купівлею треба врахувати кількість людей та сценарій використання.

Важливий крок — налаштування бойлера. Без реальної потреби не варто встановлювати максимальну температуру, адже це суттєво збільшує споживання електроенергії. Потрібно вибрати режим, який рекомендує виробник конкретної моделі, зазвичай оптимально 50-55 градусів.

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Ще одна помилка, відключення бойлера на короткий період, наприклад на ніч. За цей час він охолоджується і після ввімкнення працює на повну потужність, щоб нагріти воду до потрібної температури. Вигідніше залишати бойлер включеним, щоб він підтримував температуру. В такому режимі споживання світла мінімальне. Доречно вимикати бойлер, якщо гарячою водою не будуть користуватися тривалий період, наприклад, коли сім'я їде у відпустку.

Технічний стан та "гаджети" для душу

Накип на нагрівальних елементах, проблеми з термостатом та несвоєчасне обслуговування можуть погіршувати роботу бойлера. Фахівці рекомендують регулярно перевіряти стан водонагрівача.

Для ванної кімнати можна придбати спеціальні душові лійки, які економно використовують воду. Також перевірити змішувачі та за потреби замінити їх. Не варто закривати очі на протікання, навіть незначні. Постійна втрата гарячої води змушує бойлер регулярно приймати холодну воду та знову нагрівати її.

Додатковий спосіб економії

Тариф на світло для побутових споживачів складає 4,32 грн за кВт. Однак з двозонним лічильником можна платити менше. Такий пристрій дає змогу платити з 50% знижкою у нічний час — з 23:00 до 07:00. Тобто кожен спожитий кВт рахується за ціною 2,16 грн.

Якщо адаптувати побутові потреби під такий режим та ставити бойлер нагріватися на ніч, то витрати можуть помітно скоротитися. Вдень пристрій буде лише підтримувати потрібно температуру та майже не споживатиме електроенергію.

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