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Главная Экономика Бойлер накручивает платежки: какие ошибки заставляют переплачивать за горячую воду

Бойлер накручивает платежки: какие ошибки заставляют переплачивать за горячую воду

Ua ru
23 октября 2026 18:22
Бойлер потребляет много электроэнергии: как сократить расходы Magnific
Мужчина настраивает бойлер. Фото: Magnific

Бойлер в квартире или доме может стать "черной дырой" для бюджета, особенно если семья большая и каждый любит принимать ванну. За месяц в счете за электричество может накопиться приличная сумма, но при правильном использовании устройства нагрузку на кошелек можно уменьшить. Экономия напрямую зависит от бытовых привычек, технических настроек и вместимости бака бойлера.

Как не переплачивать без потери комфорта, разбирались Новини.LIVE.

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Как экономно пользоваться бойлером

Специалисты прежде всего рекомендуют начать с анализа факторов, которые реально влияют на расходы. Например, если планируется покупка нового бойлера, стоит выбирать адекватный объем бака с учетом потребностей конкретной семьи.

Слишком маленький объем бака доставит неудобства — придется постоянно ждать повторного нагрева. В то же время слишком большой может без необходимости хранить большой запас горячей воды, которая не используется. Перед покупкой нужно учесть количество людей и сценарий использования.

Важный шаг — настройка бойлера. Без реальной необходимости не стоит устанавливать максимальную температуру, ведь это существенно увеличивает потребление электроэнергии. Нужно выбрать режим, который рекомендует производитель конкретной модели, обычно оптимально 50-55 градусов.

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Еще одна ошибка — отключение бойлера на короткий период, например на ночь. За это время он остывает и после включения работает на полную мощность, чтобы нагреть воду до нужной температуры. Выгоднее оставлять бойлер включенным, чтобы он поддерживал температуру. В таком режиме потребление электроэнергии минимально. Имеет смысл выключать бойлер, если горячей водой не будут пользоваться в течение длительного периода, например, когда семья уезжает в отпуск.

Техническое состояние и "гаджеты" для душа

Накипь на нагревательных элементах, проблемы с термостатом и несвоевременное обслуживание могут ухудшать работу бойлера. Специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние водонагревателя.

Для ванной комнаты можно приобрести специальные душевые лейки, которые экономно расходуют воду. Также следует проверить смесители и при необходимости заменить их. Не стоит закрывать глаза на протечки, даже незначительные. Постоянная потеря горячей воды заставляет бойлер регулярно принимать холодную воду и снова нагревать ее.

Дополнительный способ экономии

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за кВт. Однако с двухзонным счетчиком можно платить меньше. Такое устройство позволяет платить со скидкой 50% в ночное время — с 23:00 до 07:00. То есть каждый потребленный кВт рассчитывается по цене 2,16 грн.

Если адаптировать бытовые потребности к такому режиму и ставить бойлер на нагрев на ночь, то расходы могут заметно сократиться. Днем устройство будет лишь поддерживать нужную температуру и почти не будет потреблять электроэнергию.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как не переплачивать за газ зимой. Для экономии необходимо регулярно передавать показания счетчика, проводить его поверку и обращать внимание на способы оплаты. Также потребители могут получать ежемесячную скидку от поставщика.

Кроме того, Новини.LIVE писали о тарифах на отопление в Украине. Стоимость услуги на период военного положения остается неизменной. При этом для каждого региона действуют отдельные расценки, которые зависят от поставщика.

коммунальные услуги электроэнергия экономия платежки бойлер
Писаренко Владислав - редактор
Автор:
Писаренко Владислав

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