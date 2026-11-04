Чоловік переглядає платіжку за комуналку. Фото: Новини.LIVE

Україна за період з 2024 по 2026 рік витратила значні ресурси на державне регулювання вартості ключових комунальних послуг. У Міжнародному валютному фонді розглядають два сценарії, як Київ може зменшити видатки. Обидва варіанти передбачають відчутне, але поступове підвищення тарифів на електроенергію та газ для побутових споживачів.

Як пропонують змінити тарифи для населення в Україні, розбиралися Новини.LIVE.

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Скільки Україна витрачає на регулювання тарифів

Як зазначено у жовтневому звіті МВФ, щорічно у 2024-2026 роках до 3,7% ВВП України витрачалося на захист населення від подорожчання тарифів. Зокрема, 1,8% ВВП витрачається на компенсації тарифів електроенергії та 1,4% ВВП на утримання вартості газу.

Витрати на фінансування субсидій на тепло для населення становлять 0,3% ВВП. Такоє 0,2% ВВП витрачається на компенсації виробникам електроенергії з відновлюваних джерел.

Що пропонує МВФ

Міжнародний валютний фонд пропонує Україні відмовитися від штучного стримування тарифів та поступово підвищувати ціни для населення, наближаючи їх до ринкового рівня. В пропозиції йдеться про два сценарії, за якими можуть зростати тарифи.

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В першому випадку протягом трьох років передбачається подорожчання електроенергії для населення у понад два рази — до 9,7 грн за кВт. Водночас вартість кубометра газу пропонують підвищити до 22 грн з ПДВ, тобто майже у три рази від чинного тарифу "Нафтогазу".

Другий сценарій передбачає легший перебіг подій із загальним підвищенням тарифів на 52% та 60% для світла та газу відповідно. Тобто, за три роки вартість електроенергії зростає до 6 грн за кВт, а газу — до 17,2 грн за кубометр з ПДВ.

Згідно з розрахунками МВФ, реалізація першого сценарію дозволить Україні заощадити 3,2% ВВП, а другого — 1,5% ВВП. При цьому зазначається, що перерахунок тарифів має відбуватися у комплексі з адекватною соціальною підтримкою громадян, які не мають змоги самостійно оплачувати повну вартість світла та газу.

Що з тарифами зараз

До кінця опалювального сезону, тобто 30 квітня 2027 року, тарифи на газ та електроенергію гарантовано не подорожчають. Для більшості українців газ коштуватиме 7,96 грн за кубометр, а світло — 4,32 грн. Однак для власників електроопалення передбачено пільгову ціну — 2,64 грн за кВт в межах споживання 2000 кВт на місяць.

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