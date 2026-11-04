Мужчина просматривает счет за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В период с 2024 по 2026 год Украина потратила значительные ресурсы на государственное регулирование стоимости ключевых коммунальных услуг. В Международном валютном фонде рассматривают два сценария, как Киев может сократить расходы. Оба варианта предусматривают ощутимое, но постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для бытовых потребителей.

Как предлагают изменить тарифы для населения в Украине, разбирались Новини.LIVE.

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Сколько Украина тратит на регулирование тарифов

Как указано в октябрьском отчете МВФ, ежегодно в 2024-2026 годах до 3,7% ВВП Украины тратилось на защиту населения от подорожания тарифов. В частности, 1,8% ВВП тратится на компенсацию тарифов на электроэнергию и 1,4% ВВП — на удержание стоимости газа.

Расходы на финансирование субсидий на тепло для населения составляют 0,3% ВВП. Еще 0,2% ВВП тратится на компенсации производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

Что предлагает МВФ

Международный валютный фонд предлагает Украине отказаться от искусственного сдерживания тарифов и постепенно повышать цены для населения, приближая их к рыночному уровню. В предложении речь идет о двух сценариях, по которым могут расти тарифы.

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В первом случае в течение трех лет предполагается подорожание электроэнергии для населения более чем в два раза — до 9,7 грн за кВт. В то же время стоимость кубометра газа предлагается повысить до 22 грн с НДС, то есть почти в три раза по сравнению с действующим тарифом "Нафтогаза".

Второй сценарий предусматривает более плавное развитие событий с общим повышением тарифов на 52% и 60% для электроэнергии и газа соответственно. То есть за три года стоимость электроэнергии вырастет до 6 грн за кВт, а газа — до 17,2 грн за кубометр с НДС.

Согласно расчетам МВФ, реализация первого сценария позволит Украине сэкономить 3,2% ВВП, а второго — 1,5% ВВП. При этом отмечается, что перерасчет тарифов должен происходить в комплексе с адекватной социальной поддержкой граждан, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать полную стоимость электроэнергии и газа.

Что с тарифами сейчас

До конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2027 года, тарифы на газ и электроэнергию гарантированно не подорожают. Для большинства украинцев газ будет стоить 7,96 грн за кубометр, а свет — 4,32 грн. Однако для владельцев электроотопления предусмотрена льготная цена — 2,64 грн за кВт в пределах потребления 2000 кВт в месяц.

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