Мужчина набирает воду в стакан. Фото: Magnific

Украинцы, пользующиеся централизованным водоснабжением, могут получить дополнительные начисления к обычному счету. Это касается случаев, когда потребитель умышленно или случайно повредил пломбу на счетчике и не сообщил об этом поставщику услуг. Во время проверки такое нарушение фиксируется в документах, и за него может быть выписан немалый штраф.

Как наказывают потребителей за повреждение пломбы и можно ли избежать финансовых последствий, разбирались Новини.LIVE.

Реклама

Штрафы за пломбу на счетчике в 2026 году

Как отмечают в компании, специализирующейся на поверке счетчиков, сорванная пломба может принести потребителю большие финансовые потери и даже привести к правовой ответственности.

Если повреждение пломбы обнаружили у обычного бытового потребителя, размер штрафа может составить от 1 700 до 3 400 грн. Юридических лиц наказывают значительно строже: заплатить придется от 8 500 до 17 000 грн.

При расчете штрафа специалисты водоканала будут учитывать обстоятельства, при которых произошло повреждение пломбы. Было ли это умышленное действие с целью повлиять на работу прибора или же случайное, например, во время ремонта в доме. Смягчающим обстоятельством считается самостоятельное сообщение потребителем о повреждении пломбы и невмешательство в работу счетчика.

Читайте также:

Может быть начислен не только штраф

Иногда одной уплаты штрафа может оказаться недостаточно. Водоканал имеет право требовать возмещения убытков за период с момента срыва пломбы до ее восстановления, поскольку учет потребления воды в этот период считается неточным.

Фактически потребителю выставят счет за кражу воды, если будет установлена попытка несанкционированного вмешательства в прибор учета. Сумма таких начислений определяется на основе нормативов потребления для соответствующей категории потребителей. Обычно платить приходится значительно больше, чем за реальные объемы потребления по счетчику.

Как минимизировать последствия при срыве пломбы

В быту могут возникать различные ситуации, например, владелец жилья делал ремонт и случайно нарушил целостность пломбы на счетчике. В таком случае не стоит надеяться, что все сойдет с рук. Простой порядок действий может спасти от крупного штрафа и доначислений за неучтенную воду.

Что нужно сделать:

Немедленно сообщить о повреждении пломбы в водоканал или уполномоченную организацию, обслуживающую прибор. Заполнить заявку на повторное опломбирование и оплатить стоимость услуги, которая обычно составляет около 100 грн. Зафиксировать показания на момент повреждения пломбы и не вмешиваться в работу счетчика до его опломбирования. Получить соответствующий акт после восстановления пломбы специалистами водоканала.

Ранее Новини.LIVE писали о штрафах для владельцев скважин и колодцев. В Украине предлагают в десятки раз увеличить наказание за нарушение правил специального водопользования. Для граждан максимальный размер санкции может составить 3 400 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за счетчика украинцы могут переплачивать за потребленный газ. Чтобы избежать дополнительных сумм в счетах, следует следить за поверочным периодом прибора. Также стоит ежемесячно передавать актуальные показания.