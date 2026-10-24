Мужчина набирает воду в ладони. Фото: Magnific

В Украине готовятся в десятки раз увеличить штрафы за нарушение правил специального водопользования. Государство планирует усилить контроль за ситуациями, когда скважины бурятся без надлежащих разрешений и ресурс используется самовольно. Такие меры рассматриваются на фоне прогнозируемого дефицита пресной воды.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15096-1, который предусматривает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, сообщают Новини.LIVE.

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Почему хотят увеличить штрафы

Авторы законопроекта пояснили, что действующие санкции не мешают нарушителям несанкционированно обустраивать скважины и пользоваться водой. Физическим лицам грозят копеечные штрафы в размере от 51 до 85 грн. Для должностных лиц и предприятий суммы несколько выше — от 85 до 136 грн.

Из-за этого возник парадокс: субъектам хозяйствования выгоднее заплатить штраф, чем заниматься оформлением необходимых документов и разрешений. Фактически государство не контролирует масштабы использования подземных вод.

Как могут измениться штрафы

Если законопроект будет поддержан, наказания за незаконное бурение скважин для водопользования вырастут в десятки раз. Для граждан предлагается установить штрафы от 1 700 до 3 400 грн. В случае повторного нарушения в течение одного года — от 3 400 до 5 100 грн.

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Что касается предприятий и должностных лиц, их предлагают наказывать более строго — до 6 800 грн штрафа. Если сравнивать с действующими суммами, то санкции для руководителей бизнеса ужесточатся примерно в 50 раз.

Новые правила коснутся не всех

Владельцы колодцев или скважин, которые используют воду исключительно для собственных бытовых нужд, могут быть спокойны. Авторы инициативы заверили, что повышение штрафов направлено именно на коммерческое использование водных ресурсов, поэтому готовиться к возможным изменениям следует именно должностным лицам и предприятиям, добывающим подземную воду без лицензий. Под "горячую руку" нового закона могут попасть различные производственные компании, загородные гостиничные комплексы и заведения общественного питания.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам грозят штрафы за ненадлежащее обустройство выгребных ям. Перед строительством необходимо провести необходимые замеры на территории и согласовать все с местными властями. Если этого не сделать, можно заплатить до 1700 грн штрафа.

Также Новини.LIVE сообщали о штрафах для владельцев частных домов. Осенняя уборка, в частности, сжигание сухостоя, может обернуться наказанием. В некоторых случаях размер финансовых санкций может достигать десятков тысяч гривен.