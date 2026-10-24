Чоловік набирає воду в долоні. Фото: Magnific

В Україні готуються в десятки разів підвищити штрафи за порушення правил спеціального водокористування. Держава планує взяти під посилений контроль ситуації, коли свердловини пробурюють без належних дозволів та самовільно користуються ресурсом. Такі кроки розглядають на тлі прогнозованого дефіциту прісної води.

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №15096-1, який передбачає зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, повідомляють Новини.LIVE.

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Чому хочуть збільшити штрафи

Автори законопроєкту пояснили, що чинні санкції не перешкоджають порушникам несанкціоновано облаштовувати свердловини та користуватися водою. Фізичним особам загрожують копійчані штрафи у розмірі від 51 до 85 грн. Для посадових осіб та підприємств суми дещо вищі — від 85 до 136 грн.

Через це виник парадокс: суб'єктам господарювання вигідніше сплатити штраф, ніж займатися оформленням необхідних документів та дозволів. Фактично держава не контролює масштаби використання підземних вод.

Як можуть змінитися штрафи

Якщо законопроєкт підтримають, покарання за незаконне буріння свердловин на користування водою зростуть у десятки разів. Для громадян пропонують встановити штрафи від 1 700 до 3 400 грн. У разі повторного порушення протягом одного року — від 3400 до 5100 грн.

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Щодо підприємств та посадових осіб, їх пропонують карати жорсткіше — до 6800 грн штрафу. Якщо порівнювати з чинними сумами, то санкції для керівників бізнесу посиляться орієнтовно у 50 разів.

Нові правила стосуватимуться не всіх

Власники криниць або свердловин, які користуються водою виключно для власних побутових потреб можуть бути спокійними. Автори ініціативи запевнили, що підвищення штрафів спрямоване саме на комерційне використання водних ресурсів, тому готуватися до можливих змін варто саме посадовим особам та підприємствам, що видобувають підземну воду без ліцензій. Під "гарячу руку" нового закону можуть потрапити різні виробничі компанії, заміські готельні комплекси та заклади громадського харчування.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям загрожують штрафи за неналежне облаштування вигрібних ям. Перед будівництвом необхідно провести необхідні заміри на території та узгодити все з місцевою владою. Якщо цього не зробити можна заплатити до 1700 грн штрафу.

Також Новини.LIVE інформували про штрафи для власників приватних будинків. Осіннє прибирання, зокрема, спалювання сухостою може закінчитися покаранням. У деяких випадках розмір фінансових санкцій може сягати десятків тисяч гривень.