Зберігання готівки у паспорті: коли прикордонники сприймуть гроші за хабар

Пропускний пункт на кордоні. Фото: УНІАН

П'ятдесят євро в паспорті під час проходження прикордонного контролю можуть мати зовсім різне значення. Хтось може покласти у документ, аби не втратити гроші. Хтось — для того, аби вчинити правопорушення і дати хабар. Суд розглянув ситуацію, коли водій заявляв, що не знає, як гроші опинилися серед його документів. Однак судді дійшли іншого висновку.

Як звичайна готівка у паспорті перетворилась на резонансний скандал і судові спори розповідала Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Що сталося на пункті пропуску

Справа № 715/3476/23 стосувалася водія, який у серпні 2023 року був на ПП "Порубне". Він мав намір перетнути державний кордон України. За встановленими обставинами, чоловік розумів, що не зможе належним чином підтвердити мету поїздки, через що йому могли відмовити у перетині кордону.

Під час перевірки документів працівниця Державної прикордонної служби України виявила у його паспорті купюру номіналом 50 євро. Суди встановили, що гроші були призначені для надання неправомірної вигоди за прийняття рішення про дозвіл на перетин кордону.

Позиція водія

Сам засуджений провину не визнав. Він пояснював, що 50 євро належали йому, але як саме вони опинилися в паспорті, йому невідомо. Водночас працівниця ДПС України розповіла суду, що сприйняла виявлення грошей як спробу надати їй хабар за безперешкодний перетин кордону.

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На її запитання, навіщо чоловік поклав гроші в паспорт, він відповів, що йому так порадили зробити хлопці. Крім того, за словами свідка, водій не зміг конкретно пояснити мету своєї поїздки, пункт призначення та дату повернення в Україну.

Які докази врахував суд

Суди врахували не лише факт виявлення купюри в паспорті. Було досліджено показання свідків, протоколи, документи щодо працевлаштування та поїздки, матеріали про діяльність волонтерської організації, рішення про відмову в перетині державного кордону, дані з мобільного телефону та відеозаписи з нагрудних реєстраторів прикордонників.

Перша інстанція дійшла висновку, що версію про випадкове потрапляння грошей до документів спростовує сукупність доказів. Зокрема, на відеозаписах було зафіксовано, що чоловік не заперечував належність йому 50 євро та не заявляв про їх випадкове потрапляння до паспорта. Натомість походження грошей він двічі пояснював словами про те, що так йому сказали зробити хлопці.

Яке покарання було застосовано до водія

Суд визнав водія винним за частиною першою статті 369 КК України. Йому призначили штраф у розмірі 34 000 грн. Спочатку апеляційний суд скасував вирок і закрив кримінальне провадження через недостатність доказів вини. Однак Верховний Суд 28 жовтня 2025 року частково задовольнив касаційні скарги прокурорів, скасував це рішення та направив справу на новий апеляційний розгляд. Після повторного розгляду суд залишив вирок без змін.

Звичайна готівка в паспорті може створити злочин

Суд зазначив, що способи передавання коштів можуть бути різними та самі по собі не впливають на кваліфікацію дій. Тому відсутність прямої словесної пропозиції, обіцянки або відкритого вручення грошей посадовцю не означає автоматичної відсутності складу кримінального правопорушення.

У цій справі апеляційний суд встановив, що кошти були умисно передані разом із паспортом із метою схилити працівницю ДПС України до дії в інтересах водія — дозволити йому перетнути державний кордон. Те, що працівниця гроші не прийняла та повідомила про подію, на висновки суду не вплинуло.

Що варто перевірити перед перетином кордону

Перед тим, як проходити перевірку на пропускному пункті, варто обов'язково перевірити:

чи не маєте ви речей, які заборонено провозити в ту, чи іншу країну;

виходячи з матеріалів справи, класти готівку окремо від паспорту;

якщо сума готівки перевищує в 10 000 євро, вона має бути задекларована;

якщо має сильнодієві лікарські препарати, на них має бути обов'язково рецепт від лікаря.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки коштує паспорт для перетину кордону. Ціна залежить від того, на скільки терміново він потрібен громадянину. Державна міграційна служба може виготовляти його як 3 робочих днів, так і 20.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку суму готівки варто підготувати для перетину кордону з Польщею. Співробітники прикордонної служби повинні переконатися, що іноземець володіє достатньою сумою готівки на весь період запланованого перебування. Українці в свою чергу — довести це.