Хранение наличных в паспорте: когда пограничники сочтут деньги взяткой

Пограничный контрольно-пропускной пункт. Фото: УНИАН

Пятьдесят евро в паспорте при прохождении пограничного контроля могут иметь совершенно разное значение. Кто-то может положить их в документ, чтобы не потерять деньги. Кто-то — для того, чтобы совершить правонарушение и дать взятку. Суд рассмотрел ситуацию, когда водитель заявлял, что не знает, как деньги оказались среди его документов. Однако судьи пришли к другому выводу.

Как обычные наличные в паспорте превратились в резонансный скандал и судебные споры рассказывала Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Что произошло на контрольно-пропускном пункте

Дело № 715/3476/23 касалось водителя, который в августе 2023 года находился на КПП "Порубное". Он намеревался пересечь государственную границу Украины. По установленным обстоятельствам, мужчина понимал, что не сможет должным образом подтвердить цель поездки, из-за чего ему могли отказать в пересечении границы.

Во время проверки документов сотрудница Государственной пограничной службы Украины обнаружила в его паспорте купюру номиналом 50 евро. Суды установили, что деньги предназначались для предоставления неправомерной выгоды за принятие решения о разрешении на пересечение границы.

Позиция водителя

Сам осужденный вину не признал. Он объяснял, что 50 евро принадлежали ему, но как именно они оказались в паспорте, ему неизвестно. В то же время сотрудница ГПС Украины рассказала суду, что восприняла обнаружение денег как попытку дать ей взятку за беспрепятственный переход границы.

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На её вопрос, зачем мужчина положил деньги в паспорт, он ответил, что ему так посоветовали сделать ребята. Кроме того, по словам свидетеля, водитель не смог конкретно объяснить цель своей поездки, пункт назначения и дату возвращения в Украину.

Какие доказательства учел суд

Суды учли не только факт обнаружения купюры в паспорте. Были изучены показания свидетелей, протоколы, документы о трудоустройстве и поездке, материалы о деятельности волонтерской организации, решение об отказе в пересечении государственной границы, данные с мобильного телефона и видеозаписи с нагрудных регистраторов пограничников.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что версию о случайном попадании денег в документы опровергает совокупность доказательств. В частности, на видеозаписях было зафиксировано, что мужчина не отрицал принадлежность ему 50 евро и не заявлял об их случайном попадании в паспорт. Зато происхождение денег он дважды объяснял словами о том, что так ему сказали сделать ребята.

Какое наказание было применено к водителю

Суд признал водителя виновным по части первой статьи 369 УК Украины. Ему назначили штраф в размере 34 000 грн. Сначала апелляционный суд отменил приговор и закрыл уголовное производство из-за недостаточности доказательств вины. Однако Верховный Суд 28 октября 2025 года частично удовлетворил кассационные жалобы прокуроров, отменил это решение и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. После повторного рассмотрения суд оставил приговор без изменений.

Обычная наличка в паспорте может стать основанием для обвинения в преступлении

Суд отметил, что способы передачи средств могут быть различными и сами по себе не влияют на квалификацию действий. Поэтому отсутствие прямого словесного предложения, обещания или открытой передачи денег должностному лицу не означает автоматического отсутствия состава уголовного правонарушения.

В данном деле апелляционный суд установил, что средства были умышленно переданы вместе с паспортом с целью склонить сотрудницу ГПС Украины к действию в интересах водителя — разрешить ему пересечь государственную границу. Тот факт, что сотрудница деньги не приняла и сообщила о случившемся, на выводы суда не повлиял.

Что следует проверить перед пересечением границы

Прежде чем проходить проверку на пропускном пункте, обязательно следует проверить:

нет ли у вас вещей, которые запрещено провозить в ту или иную страну;

исходя из материалов дела, класть наличные отдельно от паспорта;

если сумма наличных превышает 10 000 евро, она должна быть задекларирована;

если у вас есть сильнодействующие лекарственные препараты, на них должен обязательно быть рецепт от врача.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит паспорт для пересечения границы. Цена зависит от того, насколько срочно он нужен гражданину. Государственная миграционная служба может изготовить его как за 3 рабочих дня, так и за 20.

Также Новини.LIVE сообщали, какую сумму наличных следует подготовить для пересечения границы с Польшей. Сотрудники пограничной службы должны убедиться, что иностранец располагает достаточной суммой наличных на весь период запланированного пребывания. Украинцы, в свою очередь, должны это доказать.