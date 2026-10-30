Мужчина держит квитанцию в руке. Фото: Новини.LIVE

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги, который распространяется на стоимость газа, отопления и горячей воды. В то же время цены на электроэнергию, холодную воду и другие услуги не регулируются этим документом. С 1 ноября для бытовых потребителей не прогнозируется подорожание платежек, однако в отдельных случаях начисления могут быть выше.

О том, сколько придется платить за основные коммунальные услуги в ноябре 2026 года, рассказывают Новини.LIVE.

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Тарифы на газ с 1 ноября

Компания "Нафтогаз Украины" поставляет газ в 98% домохозяйств Украины. Для таких бытовых потребителей стоимость голубого топлива в ноябре останется фиксированной — 7,96 грн за кубометр. Тариф гарантированно не увеличится до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2026 года.

В то же время в Украине действуют и другие поставщики газа, которые предлагают базовые годовые тарифы на уровне от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Месячные тарифы у отдельных компаний достигают 23,80 грн или даже 26,99 грн за кубометр.

Расходы на газ в ноябре могут увеличиться у жителей многоквартирных домов, где газовики проведут плановое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Как отмечают "Газсети", стоимость услуги не фиксирована и рассчитывается в зависимости от состояния труб в доме и количества жильцов. В целом сумма в "третьей" платежке может составить от 100 до 1000 гривен.

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Тарифы на электроэнергию с 1 ноября

В ноябре для бытовых потребителей будет действовать фиксированная стоимость электроэнергии — 4,32 грн за кВт. Этот тариф будет сохраняться до конца отопительного сезона.

Кабинет Министров Украины 8 октября 2026 года принял решение о продлении действия механизма возложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии. Для украинцев это означает, что стоимость услуги гарантированно не вырастет до 30 апреля 2027 года.

Кто будет платить за свет меньше

Украинцы с официально оформленным электроотоплением в квартире или доме смогут платить за электроэнергию по льготному тарифу 2,64 грн за кВт. Сниженный тариф действует при ежемесячном потреблении до 2000 кВт·ч; если потребление превышает этот лимит, все киловатты, потребленные сверх него, оплачиваются по полной цене 4,32 грн. Такие условия будут действовать до конца отопительного сезона.

Отдельная возможность сэкономить сохраняется для владельцев двухзонных счетчиков. Такой прибор распределяет потребление электроэнергии на дневной и ночной период:

с 07:00 до 23:00 — действует полная цена 4,32 грн;

с 23:00 до 07:00 — со скидкой 50%, 2,16 грн.

Тарифы на воду с 1 ноября

До 2026 года тарифы на воду и канализацию утверждала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). В мае 2026 года эти полномочия были переданы областным и городским государственным администрациям и органам местного самоуправления.

После этого в различных городах Украины состоялся пересмотр тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. В частности, в Павлограде общий тариф на воду и сточные воды вырос до 113,47 грн за кубометр, в Киеве — до 63,79 грн за кубометр, в Виннице — 81,01 грн за кубометр. Подорожание коснулось и ряда других как крупных, так и небольших городов и населенных пунктов.

С 1 ноября 2026 года в Украине не прогнозируется нового массового повышения тарифов водоканалов. Впрочем, в отдельных общинах возможны изменения, поэтому потребителям следует следить за сообщениями местных органов власти, которые обязаны заранее предупреждать о намерении установить новые тарифы на услуги.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре украинцы получат неполную субсидию на отопление. Это связано с правилами начисления помощи в переходный период — с неотапливаемого на отопительный сезон. Расчет будет произведен не с начала октября, а с 16 по 31 число, из-за чего выплатят лишь половину установленной суммы.

Также Новини.LIVE писали о скидках на коммунальные услуги для украинцев. Отдельным гражданам предусмотрена 100% компенсация расходов на газ, свет, отопление и воду. Для оформления необходимо подать соответствующее заявление в контролирующий орган.