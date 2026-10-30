Чоловік тримає платіжку в руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні діє мораторій на підвищення комунальних тарифів, який охоплює вартість газу, опалення та гарячої води. Водночас ціни на електроенергію, холодну воду та інші послуги не регулюються цим документом. З 1 листопада для побутових споживачів не прогнозується подорожчання платіжок, однак в окремих випадках нарахування можуть бути більшими.

Про те, скільки доведеться платити за основні комунальні послуги у листопаді 2026 року, розповідають Новини.LIVE.

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Тарифи на газ з 1 листопада

Компанія "Нафтогаз України" постачає газ до 98% домогосподарств в Україні. Для таких побутових споживачів вартість блакитного палива у листопаді залишиться фіксованою — 7,96 грн за кубометр. Тариф гарантовано не збільшиться до кінця опалювального сезону, тобто 30 квітня 2026 року.

Водночас в Україні діють й інші постачальники газу, які пропонують базові річні тарифи на рівні від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Місячні тарифи в окремих компаній сягають 23,80 грн або навіть 26,99 грн за кубометр.

Витрати на газ у листопаді можуть збільшитися у жителів багатоквартирних будинків, де газовики проведуть планове обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Як зазначають "Газмережі" вартість послуги не фіксована та розраховується залежно від стану труб в будинку та кількості жителів. Загалом сума у "третій" платіжці може становити від 100 до 1000 гривень.

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Тарифи на світло з 1 листопада

У листопаді для побутових споживачів діятиме фіксована вартість електроенергії — 4,32 грн за кВт. Цей тариф зберігатиметься до кінця опалювального сезону.

Кабінет Міністрів України 8 жовтня 2026 року ухвалив рішення про продовження дії механізму покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії. Для українців це означає, що вартість послуги гарантовано не зросте до 30 квітня 2027 року.

Хто платитиме за світло менше

Українці з офіційно оформленим електроопаленням у квартирі або будинку зможуть платити за електроенергію за пільговою ціною 2,64 грн за кВт. Знижений тариф діє при щомісячному споживанні до 2000 кВт/год, якщо використовується більше світла, всі спожиті понад цей ліміт кіловати сплачують за повною ціною 4,32 грн. Такі умови діятимуть до кінця опалювального сезону.

Окрема можливість заощадити зберігається для власників двозонних лічильників. Такий прилад розподіляє споживання світла на денний та нічний період:

з 07:00 до 23:00 — діє повна ціна 4,32 грн;

з 23:00 до 07:00 — зі знижкою 50%, 2,16 грн.

Тарифи на воду з 1 листопада

До 2026 року тарифи на воду та каналізацію затверджувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У травні 2026 року ці повноваження передали обласним й міським державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування.

Після цього в різних містах України відбувся перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Зокрема, у Павлограді загальний тариф на воду та стоки зріс до 113,47 грн за кубометр, у Києві — до 63,79 грн за кубометр, у Вінниці — 81,01 грн за кубометр. Подорожчання охопили й низку інших як великих, так і маленьких міст та населених пунктів.

З 1 листопада 2026 року в Україні не прогнозується нового масового підвищення тарифів водоканалів. Втім, в окремих громадах можливі зміни, тому споживачам варто стежити за повідомленнями місцевих органів влади, які зобов'язані заздалегідь попереджати про намір встановити нові тарифи на послуги.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у листопаді українці отримають неповну субсидію на опалення. Це пов'язано з правилами нарахування допомоги у перехідний період — з неопалювального на опалювальний сезон. Розрахунок проведуть не з початку жовтня, а з 16 по 31 число, через що виплатять лише половину визначеної суми.

Також Новини.LIVE писали про знижки на комунальні послуги для українців. Окремим громадянам передбачено 100% компенсації витрат на газ, світло, опалення та воду. Для оформлення необхідно подати відповідну заяву до контролюючого органу.