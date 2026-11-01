Мужчина держит в руках счет за газ. Фото: Новини.LIVE

Правительство зафиксировало стоимость газа для населения на отопительный сезон 2026-2027 годов. Бытовые потребители, пользующиеся услугами "Нафтогаза", будут платить по фиксированному тарифу 7,96 грн за кубометр. Однако на рынке газа в Украине действуют и другие поставщики, тарифы которых отличаются. Также у украинцев есть возможность несколько снизить счета за потребленное топливо.

Сколько придется платить за газ с 1 ноября, разбирались Новини.LIVE.

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Тариф и скидка от главного поставщика

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" официально сообщила бытовым потребителям, что стоимость газа в ноябре составит 7,96 грн за кубометр. Данный тариф зафиксирован на законодательном уровне и гарантированно сохранится до конца отопительного сезона — 30 апреля 2027 года.

Также поставщик предоставляет украинцам возможность ежемесячно получать скидку на потребленный газ в размере 1%. Для этого необходимо оплачивать потребленный газ до 15 числа каждого месяца, используя онлайн-сервисы компании, например, официальный сайт "Нафтогаза" или приложение "Куб". Скидка начисляется автоматически после выполнения условий.

Тарифы других поставщиков

Согласно данным проекта "ГазПравда", в Украине работают и другие газоснабжающие компании, которые предлагают как базовые годовые тарифы, так и месячные предложения для потребителей. Годовые тарифы выгоднее и колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. В то же время месячные ценовые предложения могут быть в разы выше. Например, "Львовэнергосбыт" предлагает кубометр газа по 23,80 грн, а ООО "Ритейл Сервис" ТМ "Свет газ" — по 26,99 грн за куб.

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Как не переплачивать за газ в ноябре

Бытовые потребители должны своевременно передавать показания газового счетчика, чтобы начисления производились за фактически потребленные кубометры, а не по среднему значению. Это убережет от дополнительных сумм в счетах от поставщика. Процедура проводится ежемесячно с 1 по 5 число включительно.

Как передать показания:

через сайт gas.ua;

через приложение "Куб";

SMS-сообщением на номер 4647;

через чат-ботов в Telegram, Viber или Messenger.

Кроме того, в приложении "Куб" есть возможность оплатить потребленный газ без дополнительной комиссии. Это также позволяет сэкономить определенную сумму.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре украинцы получат неполную субсидию на отопление. ПФУ рассчитает пособие только за половину октября, поскольку отопительный сезон официально начался с 16 числа. Уже в декабре гражданам начислят полную сумму помощи за ноябрь.

Также Новини.LIVE сообщали, что стоимость жилищно-коммунальных услуг можно пересчитать. Это касается случаев, когда они предоставляются некачественно или не в полном объеме. Потребителю необходимо обратиться к поставщику услуг и предоставить соответствующие подтверждения.