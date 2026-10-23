Газодобывающая станция. Фото: УНИАН

Одна из стран станет экспортером голубого топлива. Государственная нефтяная компания Румынии OMV Petrom подтвердила, что первые партии природного газа должны поступить в Национальную транспортную систему (NTS) Румынии уже в первой половине следующего года. Запуск проекта значительно укрепит региональную энергетическую безопасность и закрепит стратегическую роль Черного моря как ключевого источника добычи газа для европейского рынка.

Об этом сообщает Offshore, передают Новини.LIVE.

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Текущее состояние инфраструктуры и бурения скважин

После успешной установки мелководной добывающей платформы Neptun Alpha и завершения прокладки подводного трубопровода проект уверенно перешел к завершающим этапам реализации. Как отмечает издание, уже завершено бурение 7 из 10 запланированных добывающих скважин. А морская часть газопровода уже установлена компанией Saipem.

Сейчас основное внимание сосредоточено на завершении бурения остальных скважин, совершенствовании подводной инфраструктуры, подключении оффшорных объектов к магистральной системе и завершающем этапе строительства газоизмерительной станции.

Когда начнут подавать газ

После того как первые объемы газа достигнут точки входа в национальную газотранспортную сеть, начнется этап поэтапного наращивания добычи и тестирования операционной эффективности. Выход на максимальный уровень в 140 000 баррелей газа прогнозируется к концу сентября 2027 года.

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Эксперты оценивают, что всего можно будет добыть более 100 миллиардов кубометров газа. Это позволит удерживать плато добычи в течение почти 10 лет.

Проект уже находится на заключительном этапе

Ответственный за направление разведки и добычи в OMV Petrom Кристиан Хубати отметил, что проект вступает в финальную фазу реализации. По его словам, после завершения монтажа все системы и объекты пройдут комплексную инспекцию, пуско-наладочные работы и испытания перед официальным запуском. Главными приоритетами в ходе подготовки остаются безопасность и эксплуатационная готовность всех узлов.

Кто стал инвесторами

Проект Neptun Deep реализуется на паритетных началах:

OMV Petrom получила 50% акций. Она же является оператором проекта;

румынская компания по добыче и поставке природного газа Romgaz получила 50% акций.

Общие инвестиции в разработку оцениваются в 4 миллиарда евро. Успешный запуск Neptun Deep не только превратит Румынию в крупнейшего добытчика газа в ЕС, но и будет стимулировать дальнейшие инвестиции в геологоразведку Черноморского региона.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE сообщали о добыче газа в Черном море Турцией. К 2027 году страна планирует выйти на добычу 20 миллионов кубометров газа в сутки. Турция не только ведет поиск и открывает месторождения, но и перерабатывает газ непосредственно на шельфе, а затем транспортирует его на берег.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому в Украине разрешили добычу графита. Стартовая цена составляла 8,495 миллионов гривен. А сам объект расположен в Шепетовском районе Хмельницкой области на территории Понинковской поселковой общины, в 1,5 км к западу от села Буртын.