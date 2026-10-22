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Главная Экономика Новые правила ограничения газа: кого отключат первым в кризисной ситуации

Новые правила ограничения газа: кого отключат первым в кризисной ситуации

Ua ru
22 октября 2026 17:12
Отключение газа в Украине: кому могут ограничить доступ Новини.LIVE
Газовая конфорка. Фото: Новини.LIVE

Министерство энергетики обновило порядок приостановки газоснабжения в случае чрезвычайного положения, разделив всех потребителей страны на четыре группы по приоритетности. Пока население и больницы остаются в списке неприкосновенных, предприятиям, имеющим возможность перехода на резервное топливо, придется отключаться первыми. Однако кого отнесли к защищенным потребителям и как операторы ГТС будут наказывать нарушителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приказ Министерства энергетики № 427 от 7 сентября 2026 года.

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Кто относится к защищенным потребителям

К категории защищенных потребителей, имеющих приоритет в обеспечении топливом, отнесены:

  1. Бытовые потребители, подключенные к газораспределительным системам.
  2. Жилищно-коммунальные предприятия (водоканалы, теплокоммунэнерго для нужд населения и социальной сферы).
  3. Учреждения здравоохранения и образования.
  4. Учебные заведения.
  5. Экстренные службы.
  6. Производители пищевых продуктов.
  7. Предприятия, занимающиеся управлением отходами,
  8. Крематории.
  9. Социальные центры.
  10. Гериатрические учреждения.
  11. Объекты энергетики, газо- и теплоснабжения.

Кого могут отключить в случае кризисной ситуации

В случае объявления кризисного положения вводится последовательное ограничение или прекращение подачи газа по группам:

  • I группа (первоочередное ограничение) — незащищенные потребители (обычные промышленные и коммерческие предприятия), кроме теплоэнергетических предприятий с резервным топливом;
  • II группа — теплоэнергетические предприятия и предприятия, оказывающие важные услуги, чьи объекты могут работать на альтернативном топливе, а также другие незащищенные субъекты по решению ОГА;
  • III группа — производители тепла и поставщики важных общественных услуг, оборудование которых не может быть переведено на другие виды топлива;
  • IV группа (последняя очередь) — бытовые потребители (население).

Что происходит во время ограничений

В день принятия решения Минэнерго публикует приказ на официальном сайте. Передающие предприятия в течение 3 часов уведомляют потребителей через сайт, СМИ и электронные каналы. После получения уведомления потребители обязаны самостоятельно прекратить или ограничить потребление газа в соответствии с приказом.

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Если потребитель не выполняет требование или самовольно возобновляет отбор, операторы газовой службы осуществляют принудительное перекрытие запорной арматуры с последующим опломбированием. Приказ вступает в силу с момента публикации.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько будут платить за газ бытовые потребители в ноябре. Правительство сохранило действующие тарифы до 30 апреля 2027 года, поэтому сумма останется неизменной. Речь идет о клиентах, которых обслуживает «Нафтогаз».

Также Новини.LIVE сообщали, как не переплачивать за услуги газоснабжения. Один из украинских поставщиков предоставляет скидку в размере 1%. Такой размер может показаться незначительным, однако при активном использовании газа можно значительно сэкономить.

правила Минэнерго газ ограничения отключения
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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