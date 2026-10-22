Газова конфорка. Фото: Новини.LIVE

Міністерство енергетики оновило порядок припинення газопостачання в разі надзвичайного стану, розбивши всіх споживачів країни на чотири групи черговості. Поки населення та лікарні залишаються у списку недоторканних, підприємствам із можливістю переходу на резервне паливо доведеться відключатися першими. Проте кого віднесли до захищених споживачів та як оператори ГТС каратимуть порушників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на наказ Міністерства енергетики № 427 від 7 вересня 2026 року.

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Хто належить до захищених споживачів

До категорії захищених споживачів, які мають пріоритет у забезпеченні паливом, віднесено:

Побутові споживачі, які підключене до газорозподільних систем. Житлово-комунальні господарства (водоканали, теплокоммуненерго для потреб населення та соцсфери). Заклади охорони здоров'я та освіти. Заклади освіти. Екстренні служби. Виробники харчових продуктів. Підприємства, що займаються управлінням відходами, Крематорії. Соціальні центри. Геріатричні заклади. Об'єкти енергетики, газо- та теплопостачання.

Кого можуть відключити у разі кризової ситуації

У разі оголошення кризового стану запроваджується послідовне обмеження або припинення подачі газу за групами:

I група (першочергове обмеження) — незахищені споживачі (звичайні промислові та комерційні підприємства), крім тепловиків із резервним паливом;

II група — тепловики та підприємства важливих послуг, чиї об'єкти можуть працювати на альтернативному паливі, а також інші незахищені суб'єкти за рішенням ОДА;

III група — виробники тепла та надавачі важливих суспільних послуг, чиє обладнання не може бути переведене на інші види палива;

IV група (остання черга) — побутові споживачі (населення).

Що відбувається під час обмежень

У день прийняття рішення Міненерго публікує наказ на офіційному вебсайті. Передавальні підприємства протягом 3 годин сповіщають споживачів через сайт, медіа та електронні канали. Після отримання сповіщення споживачі зобов'язані самостійно припинити або обмежити споживання газу відповідно до наказу.

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Якщо споживач не виконує вимогу або самовільно відновлює відбір, оператори газової служби здійснюють примусове перекриття запірної арматури з подальшим опломбуванням. Наказ набирає чинність з моменту опублікування.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки платитимуть за газ побутові споживачі у листопаді. Уряд зберіг чинні тарифи до 30 квітня 2027 року, тож сума залишиться незмінною. Йдеться про клієнтів, яких обслуговує Нафтогаз.

Також Новини.LIVE повідомляли, як не переплачувати за послуги газопостачання. Один з українських постачальників надає знижку у розмірі 1%. Такий розмір може здатись незначним, однак при активному користуванні газом можна значно зекономити.