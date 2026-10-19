Добыча газа значительно увеличится: в Черном море запускают новый проект

Буровые платформы в Черном море. Фото: Reuters

Турция начала новый этап развития собственной газодобычи. Первая плавучая добывающая платформа "Осман Гази" отправилась к месторождению Сакарья в Черном море. Она должна удвоить текущие мощности на втором этапе разработки месторождения. К 2027 году страна планирует выйти на добычу 20 млн кубометров газа в сутки, что позволит обеспечивать топливом собственного производства 8 млн домохозяйств.

Об этом сообщило агентство Anadolu Agency, передают Новини.LIVE.

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Как будет работать платформа "Осман Гази" в Черном море

Первая плавучая платформа Турции по добыче природного газа "Осман Гази" в субботу отправилась к месторождению Сакарья в Черном море. Согласно заявлению министра энергетики и природных ресурсов страны Алпарслана Байрактара, сделанному во время церемонии в Филосе, что в провинции Зонгулдак на севере Турции, страна переходит к новому этапу развития газовой отрасли. Турция не только ведет поиск и разведку месторождений, но и перерабатывает газ непосредственно на шельфе, а затем транспортирует его на берег.

Платформа "Осман Гази" будет работать примерно в 170 км от побережья в течение 20 лет. Турецкие власти рассчитывают к концу 2026 года зажечь факельную башню платформы, используя газ с месторождения Сакарья.

Насколько Турция планирует увеличить добычу газа

Как отметил Байрактар, на месторождении Сакарья уже добыли 7,23 млрд кубометров природного газа. Первый этап разработки охватывал 12 скважин, которые обеспечивают суточную добычу на уровне 9,5 млн кубометров.

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На втором этапе планируется пробурить еще 10 скважин. Благодаря этому платформа "Осман Гази" должна удвоить текущие объемы добычи. Ожидается, что в 2027 году суточная мощность достигнет 20 млн кубометров газа. Это позволит обеспечивать газом собственной добычи 8 млн домохозяйств вместо нынешних 4 млн.

Кроме того, Турция строит вторую плавучую добывающую платформу. Она должна помочь увеличить добычу газа в Черном море до 45 млн кубометров в сутки в 2028 году. Для этого планируется задействовать 32 скважины.

По прогнозу Байрактара, расширение производства позволит поставлять газ местной добычи примерно 17 млн домохозяйств. Это составит 75% всех домов в Турции, имеющих доступ к природному газу.

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