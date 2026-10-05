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Главная Экономика Азербайджан наращивает добычу газа: куда пойдут миллиарды кубометров

Азербайджан наращивает добычу газа: куда пойдут миллиарды кубометров

Ua ru
5 октября 2026 12:10
Азербайджан увеличит добычу газа в четыре раза: куда будут экспортировать новые объемы
Оператор по добыче газа во время работы. Фото: Magnific

Азербайджан готовится значительно увеличить добычу природного газа в Каспийском море. Второй этап разработки крупного Апшеронского месторождения должен начаться в 2029 году. После расширения добычи часть газа пойдет на экспорт в Турцию.

Об этом пишет Bloomberg, передает Новини.LIVE.

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Добычу увеличат в несколько раз

Новый этап разработки Апшеронского газоконденсатного месторождения одобрили азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR, французская TotalEnergies и XRG — подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC. Месторождение расположено у побережья Азербайджана в Каспийском море. Его запасы оцениваются в более чем 300 миллиардов кубометров газа.

Первый этап проекта был запущен в 2023 году с мощностью 1,5 миллиарда кубометров в год. В 2025 году здесь добыли уже 1,6 миллиарда кубометров природного газа. После запуска второго этапа общая добыча должна вырасти до 6 миллиардов кубометров в год.

Куда будут экспортировать газ из Каспия

Первый этап Апшеронского проекта был ориентирован на внутренний рынок Азербайджана. Расширение откроет возможность для экспорта газа в Турцию через инфраструктуру, соединяющую Азербайджан с европейским рынком.

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В июне турецкая государственная энергетическая компания Botas заключила 15-летнее соглашение с SOCAR, TotalEnergies и ADNOC. Оно предусматривает поставку в Турцию 33 миллиардов кубометров газа с месторождения Апшерон в течение 15 лет, начиная с 2029 года.

При этом в июне и июле Азербайджан стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Турцию. За семь месяцев туда было экспортировано 6,5 миллиарда кубометров газа, что на 4% меньше, чем годом ранее. Поставки "Газпрома" за это время сократились на 10% — до 11,414 миллиарда кубометров, тогда как Иран увеличил их на 29% — до 5,456 миллиарда кубометров.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Малави может заработать на своих месторождениях редкоземельных металлов. Компания Lindian Resources строит инфраструктуру на месторождении Kangankunde и планирует запустить добычу до конца 2026 года. В дальнейшем добычу хотят значительно увеличить, а продукцию поставлять на международные рынки.

Также Новини.LIVE рассказывали, где в Украине планируют добывать графит и сколько за это придется заплатить. На аукцион выставлен участок Буртинского месторождения в Хмельницкой области с запасами более 22 миллионов тонн руды. Победитель получит разрешение на добычу сроком на 20 лет, а стартовая цена лота составляет почти 8,5 миллиона гривен.

Азербайджан газ экспорт добыча месторождение
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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