Азербайджан увеличит добычу газа в четыре раза: куда будут экспортировать новые объемы

Оператор по добыче газа во время работы. Фото: Magnific

Азербайджан готовится значительно увеличить добычу природного газа в Каспийском море. Второй этап разработки крупного Апшеронского месторождения должен начаться в 2029 году. После расширения добычи часть газа пойдет на экспорт в Турцию.

Об этом пишет Bloomberg, передает Новини.LIVE.

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Добычу увеличат в несколько раз

Новый этап разработки Апшеронского газоконденсатного месторождения одобрили азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR, французская TotalEnergies и XRG — подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC. Месторождение расположено у побережья Азербайджана в Каспийском море. Его запасы оцениваются в более чем 300 миллиардов кубометров газа.

Первый этап проекта был запущен в 2023 году с мощностью 1,5 миллиарда кубометров в год. В 2025 году здесь добыли уже 1,6 миллиарда кубометров природного газа. После запуска второго этапа общая добыча должна вырасти до 6 миллиардов кубометров в год.

Куда будут экспортировать газ из Каспия

Первый этап Апшеронского проекта был ориентирован на внутренний рынок Азербайджана. Расширение откроет возможность для экспорта газа в Турцию через инфраструктуру, соединяющую Азербайджан с европейским рынком.

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В июне турецкая государственная энергетическая компания Botas заключила 15-летнее соглашение с SOCAR, TotalEnergies и ADNOC. Оно предусматривает поставку в Турцию 33 миллиардов кубометров газа с месторождения Апшерон в течение 15 лет, начиная с 2029 года.

При этом в июне и июле Азербайджан стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Турцию. За семь месяцев туда было экспортировано 6,5 миллиарда кубометров газа, что на 4% меньше, чем годом ранее. Поставки "Газпрома" за это время сократились на 10% — до 11,414 миллиарда кубометров, тогда как Иран увеличил их на 29% — до 5,456 миллиарда кубометров.

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