Добыча графита в Украине: специальное разрешение продают за 8,5 миллиона гривен

Шахтер. Фото: УНИАН

В Украине выставили на аукцион право на добычу графита в Хмельницкой области. Победитель сможет в течение 20 лет разрабатывать участок, где запасы графитовой руды превышают 22 миллиона тонн. Стартовая цена — почти 8,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные в системе "Прозорро.Продажи".

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Где расположен участок

Государственная служба геологии и недр назначила аукцион на 20 октября. На торги выставлено 20-летнее специальное разрешение на добычу графитовых руд на участке Лесовая Буртинского месторождения. Она расположена в Шепетовском районе Хмельницкой области, в пределах Понинковской поселковой территориальной общины — в 1,5 км к западу от села Буртин.

По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых Украины на 1 января 2026 года, запасы участка составляют:

графитовая руда категории С2 — 22,843 миллиона тонн;

графит категории С2 — 1,507 миллиона тонн.

Перспективные ресурсы оцениваются еще в 8,574 миллиона тонн, самого графита — 514 000 тонн.

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Это уже не первый графитовый аукцион

Буртинское месторождение уже выставляли на торги в этом году. В феврале ООО "Солартек Эско" предложило 31,7 миллиона гривен и стало победителем аукциона по Майданскому участку.

Конечными бенефициарами компании через чешскую Solartec Holding являются граждане Чехии Матей Ржегак и Либор Бечичка.

Кто сейчас добывает графит в Украине

В настоящее время единственным добытчиком и производителем графита в Украине является группа "Завалловский графит". Ее контролируют австралийская Volt Resources и семья бывшего главы "Укрзализныци" Михаила Костюка.

В 2018–2019 годах Госгеонедра также продала на аукционах два специальных разрешения компаниям из группы BGV Group Management Геннадия Буткевича. Они получили Заречный участок Завалловского месторождения и Южный участок Балаховского месторождения.

Графит входит в перечень полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для развития украинской экономики и обороноспособности.

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