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Главная Экономика Энергетика Крупнейшие запасы нефти в мире: Индия нацелилась на месторождения Венесуэлы

Крупнейшие запасы нефти в мире: Индия нацелилась на месторождения Венесуэлы

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Дата публикации 6 августа 2026 12:02
После ослабления санкций: Индия активизирует нефтяные проекты в Венесуэле
Добыча нефти, буровая установка. Фото: Magnific, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Индия делает новый шаг в борьбе за доступ к мировым энергоресурсам. Государственная нефтегазовая корпорация ONGC планирует в ближайшее время заключить соглашения с Венесуэлой, чтобы самостоятельно разрабатывать два нефтяных месторождения. Это стало возможным после изменений в законодательстве страны и ослабления санкционных рисков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Индийская компания хочет стать оператором нефтяных проектов

Государственная корпорация Oil and Natural Gas Corp (ONGC) рассчитывает в ближайшее время подписать с Венесуэлой соглашения об эксплуатации двух нефтяных месторождений. Финансовый директор компании Анупам Агарвал заявил, что теперь у ONGC появилось гораздо больше возможностей для работы в Венесуэле.

"Теперь у нас есть полная свобода для работы над проектами в Венесуэле. Раньше мы ограничивали свою деятельность там из-за рисков, связанных с санкциями", — отметил он.

Какие условия предлагает Венесуэла

По словам Агарвала, новый закон о нефти в Венесуэле предусматривает дополнительные стимулы для иностранных компаний. В ONGC также подчеркивают, что имеют опыт работы с месторождениями со схожими геологическими условиями в Индии, поэтому готовы взять на себя функции оператора двух проектов, которые сейчас контролирует государственная компания PDVSA.

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"Мы верим, что очень скоро увидим положительные сдвиги, подписание новых соглашений и перейдем от PDVSA функции оператора некоторых из этих проектов", — заявил финансовый директор ONGC.

Какие активы уже имеет Индия в Венесуэле

Через свою дочернюю компанию ONGC Videsh индийская корпорация уже присутствует на венесуэльском рынке. В частности, компания владеет:

  • 40% долей в нефтяном месторождении San Cristobal;
  • 18% долей в проекте Carabobo-1 совместно с другими индийскими компаниями.

С какими еще странами сотрудничает Венесуэла

В последние месяцы Венесуэла активизировала сотрудничество с международными энергетическими компаниями. В июне страна заключила пять соглашений с британской Shell о развитии нефтегазовых проектов, в частности об освоении морского газового месторождения Loran.

Кроме того, в мае итальянская Eni договорилась о возобновлении работы на нефтяном проекте в нефтеносном поясе Ориноко, расширив своё присутствие в Венесуэле на фоне постепенного ослабления санкций США.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что цены на нефть начали снижаться после заявлений о возможном прогрессе в переговорах о прекращении войны между США и Ираном. В то же время аналитики предупреждают: если договоренностей не будет, а поставки через Ормузский пролив вновь окажутся под угрозой, стоимость нефти может снова резко вырасти.

Также Новини.LIVE писали, что Европа постепенно отказывается от российского ядерного топлива для АЭС. Больше всего в этом процессе продвинулась Украина — после начала полномасштабной войны «Энергоатом» полностью прекратил закупки российского топлива, а уже к 2028 году все украинские реакторы ВВЭР могут работать исключительно на топливе американской компании Westinghouse.

Индия нефть добыча Венесуэла
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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