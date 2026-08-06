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Головна Економіка Енергетика Найбільші запаси нафти у світі: Індія націлилася на родовища Венесуели

Найбільші запаси нафти у світі: Індія націлилася на родовища Венесуели

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 12:02
Після послаблення санкцій: Індія активізує нафтові проєкти у Венесуелі
Видобуток нафти, бурова установка. Фото: Magnific, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Індія робить новий крок у боротьбі за доступ до світових енергоресурсів. Державна нафтогазова корпорація ONGC планує найближчим часом укласти угоди з Венесуелою, щоб самостійно розробляти два нафтові родовища. Це стало можливим після змін у законодавстві країни та послаблення санкційних ризиків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Індійська компанія хоче стати оператором нафтових проєктів

Державна корпорація Oil and Natural Gas Corp (ONGC) розраховує найближчим часом підписати з Венесуелою угоди про експлуатацію двох нафтових родовищ. Фінансовий директор компанії Анупам Агарвал заявив, що тепер ONGC має значно більше можливостей для роботи у Венесуелі.

"Тепер ми маємо повну свободу для роботи над проєктами у Венесуелі. Раніше ми обмежували свою діяльність там через ризики, пов’язані із санкціями", — зазначив він.

Які умови пропонує Венесуела

За словами Агарвала, новий закон про нафту у Венесуелі передбачає додаткові стимули для іноземних компаній. В ONGC також наголошують, що мають досвід роботи з родовищами зі схожими геологічними умовами в Індії, тому готові взяти на себе функції оператора двох проєктів, які зараз контролює державна компанія PDVSA.

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"Ми віримо, що дуже скоро побачимо позитивні зрушення, підписання нових угод, і переймемо від PDVSA функції оператора деяких із цих проєктів", — заявив фінансовий директор ONGC.

Які активи вже має Індія у Венесуелі

Через свою дочірню компанію ONGC Videsh індійська корпорація вже присутня на венесуельському ринку. Зокрема, компанія володіє:

  • 40% часткою в нафтовому родовищі San Cristobal;
  • 18% часткою у проєкті Carabobo-1 спільно з іншими індійськими компаніями.

З якими ще країнами співпрацює Венесуела

Останніми місяцями Венесуела активізувала співпрацю з міжнародними енергетичними компаніями. У червні країна уклала п'ять угод із британською Shell щодо розвитку нафтогазових проєктів, зокрема освоєння морського газового родовища Loran.

Крім того, у травні італійська Eni домовилася про відновлення роботи на нафтовому проєкті в нафтоносному поясі Оріноко, розширивши свою присутність у Венесуелі на тлі поступового послаблення санкцій США.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ціни на нафту почали знижуватися після заяв про можливий прогрес у переговорах щодо припинення війни між США та Іраном. Водночас аналітики попереджають: якщо домовленостей не буде, а постачання через Ормузьку протоку знову опиниться під загрозою, вартість нафти може знову різко зрости.

Також Новини.LIVE писали, що Європа поступово відмовляється від російського ядерного палива для АЕС. Найбільше в цьому процесі просунулася Україна — після початку повномасштабної війни "Енергоатом" повністю припинив закупівлі російського палива, а вже до 2028 року всі українські реактори ВВЕР можуть працювати виключно на паливі американської компанії Westinghouse.

Індія нафта видобуток Венесуела
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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