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Головна Економіка Енергетика Боротьба за Ормузьку протоку: як конфлікт за контроль над водним шляхом тисне на нафтовий ринок

Боротьба за Ормузьку протоку: як конфлікт за контроль над водним шляхом тисне на нафтовий ринок

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 14:45
Нафта дешевшає на 12%: як перемовини про Ормузьку протоку збивають ціну
Людина в касці біля нафтових сховищ, танкер. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Ціни на нафту продовжують вже декілька днів поспіль. Інвестори затамовують подих в очікуванні. Чи вдасться все ж дипломатам зупинити війну між США та Іраном і відновити рух через ключову для світової торгівлі протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

Наскільки впали ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent вже втратили 92 центи. Це приблизно мінус 1,2% і ціна знизилась до 78,44 долара за барель. За тиждень нафта цієї марки подешевшала більш ніж на 12%.

Американська нафта марки West Texas впала ще сильніше — на 1,07 долара. Це мінус 1,4% і і ціна зараз становить 74,70 долара за барель. За тиждень вона втратила понад 11%.

Чому нафта дешевшає

Нещодавно Катар заявив, що посередники в мирних переговорах досягають прогресу в зусиллях зупинити війну. Саме ця новина й потягнула ціни на нафту вниз. Втім, ситуація лишається все одно неоднозначною. Тегеран заперечує заяви президента США Дональда Трампа про те, що переговори взагалі тривають.

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До початку війни з Іраном приблизно 20% світової нафти та зрідженого природного газу проходило саме через Ормузьку протоку. Коли протоку заблокували, то у березні ціни на нафту підскочили одразу на 50%. Тепер ринки сподіваються на протилежний сценарій.

Що відбувається насправді

Головним розходженням у переговорах залишається питання контролю над протокою. Іран наполягає на збереженні важелів впливу на маршрут. Тоді як США намагаються гарантувати повністю вільне судноплавство.

Аналітики застерігають, що якщо дипломатичні зусилля проваляться і фізичне постачання нафти знову опиниться під загрозою, поточний спад цін виявиться короткочасним, а вичерпання запасів знову спровокує стрибок вартості.

Сам Трамп заявив, що незабаром усі протоки на Близькому Сході, закриті через війну з Іраном, знову відкриються. За його словами, це може статися або після переговорів, або після завданого удару.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як карибська влада відмовилась майже від двадцятирічної співпраці з росіянами. Справа в тому, що компанія, яка співпраціє напряму з росіянами, не виконала своїх зобов'язань по контракту. Раніше вони заявляли, що на Карибах є можливість відкрити свердловину з власним природним газом.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи вистачить Україні запасів газу на зиму. Експерти зазначають, що є всі шанси встигнути заповнити сховища необхідною кількістю ресурсу. Проте існують інші проблеми, які можуть стати на заваді. 

США Іран ціни на нафту
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак
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