Видобуток графіту в Україні: спецдозвіл продають за 8,5 мільйона гривень

Шахтар. Фото: УНІАН

В Україні виставили на аукціон право на видобуток графіту на Хмельниччині. Переможець зможе протягом 20 років розробляти ділянку, де запаси графітової руди перевищують 22 мільйони тонн. Початкова ціна — майже 8,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані в системі "Прозорро.Продажі".

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Де розташована ділянка

Державна служба геології та надр призначила аукціон на 20 жовтня. На торги виставили 20-річний спеціальний дозвіл на видобування графітових руд на ділянці Лісова Буртинського родовища. Вона розташована у Шепетівському районі Хмельницької області, в межах Понінківської селищної територіальної громади — за 1,5 км на захід від села Буртин.

За даними Державного балансу запасів корисних копалин України на 1 січня 2026 року, запаси ділянки становлять:

графітова руда категорії С2 — 22,843 мільйона тонн;

графіт категорії С2 — 1,507 мільйона тонн.

Перспективні ресурси оцінюють ще у 8,574 мільйона тонн, самого графіту — 514 000 тонн.

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Це вже не перший графітовий аукціон

Буртинське родовище вже виставляли на торги цього року. У лютому ТОВ "Солартек Еско" запропонувало 31,7 мільйона гривень і стало переможцем аукціону щодо Майданської ділянки.

Кінцевими бенефіціарами компанії через чеську Solartec Holding є громадяни Чехії Матей Ржегак і Лібор Бечічка.

Хто зараз видобуває графіт в Україні

Нині єдиним видобувачем і виробником графіту в Україні є група "Заваллівський графіт". Її контролюють австралійська Volt Resources та родина колишнього очільника "Укрзалізниці" Михайла Костюка.

У 2018–2019 роках Держгеонадра також продали на аукціонах два спецдозволи компаніям із групи BGV Group Management Геннадія Буткевича. Вони отримали Зарічну ділянку Заваллівського родовища та Південну ділянку Балахівського родовища.

Графіт входить до переліку корисних копалин, які мають стратегічне значення для розвитку української економіки та обороноздатності.

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