У Бразилії заблокували масштабний видобуток літію: суд побачив екологічні ризики

Видобуток на руднику. Фото: Новини.LIVE

Бразильський суд зупинив видобуток на одному з великих літієвих проєктів країни — Grota do Cirilo, яким керує компанія Sigma Mineração, дочірня структура Sigma Lithium. Причиною стали побоювання щодо можливого впливу рудника на традиційну територію громади Бау. Адже підприємство працює безперервно, проводить вибухові та земляні роботи, а сам комплекс розташований за кілька кілометрів від території громади.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

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Суд також зобов'язав природоохоронні органи штату Мінас-Жерайс не видавати компанії нові екологічні дозволи, доки ситуація не буде належним чином врегульована. Окремо суд звернув увагу на необхідність провести дослідження впливу проєкту на традиційні афро-бразильські громади, відомі як кіломболи.

Що відомо про рудник Grota do Cirilo

Grota do Cirilo розташований у регіоні Мінас-Жерайс, який називають "Літієвою долиною Бразилії". Це один із найбільших у світі діючих проєктів із видобутку літію з твердих порід. До комплексу входить не лише саме родовище, а й завод, де видобуту сировину переробляють.

Для Sigma Lithium цей проєкт має велике значення. За оцінкою компанії, мінеральні ресурси Grota do Cirilo становлять близько 109 мільйонів тонн руди із вмістом оксиду літію на рівні приблизно 1,37–1,4%.

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У компанії вже були проблеми з роботою рудника

Це не перша ситуація цього року, коли робота Grota do Cirilo опиняється під питанням. У липні компанія вже була змушена призупинити діяльність після того, як місцевий природоохоронний орган заборонив реалізацію проєкту в містах Арасуаї та Ітінга. Перед цим, наприкінці травня, інспекція виявила порушення.

Sigma Lithium не погодилася з претензіями та заявила, що не порушувала вимог. Після укладення угоди зі штатом Мінас-Жерайс компанія у липні відновила видобуток і виробництво.

Хто такі кіломболи

Кіломболи — це традиційні громади бразильців африканського походження. Їхня історія пов'язана з людьми, які в минулому втекли від рабства та створювали власні поселення. Перші такі громади почали виникати ще наприкінці XVI століття. Сьогодні їхні території мають особливий державний захист.

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Також Новини.LIVE розповідали, що в Ірані знайшли масштабне газове родовище вартістю близько 45 мільярдів доларів. Запаси Takhteh оцінюють у понад 212 мільярдів кубометрів газу, а видобувні ресурси можуть забезпечити близько 15 років роботи стандартної фази "Південного Парсу".