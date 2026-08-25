Родовище газу Takhteh в Ірані: як блокатор Ормузької протоки знайшов новий енергетичний потенціал

Газове родовище. Фото: УНІАН

Один із союзників Кремля та блокатор для вантажних суден в Ормузькій протоці заявив про новий енергетичний потенціал. Національна іранська нафтова компанія NIOC оголосила про виявлення масштабного газового родовища Takhteh у провінції Фарс. За оцінками експертів, економічна цінність об'єкта сягає приблизно 45 мільярдів доларів США. Це робить його одним із найважливіших енергетичних відкриттів країни за останні два десятиліття.

Про це повідомляє Tehran Times, передають Новини.LIVE.

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Параметри запасів та якість сировини

За словами директора із геологорозвідки NIOC Мохіддіна Джафарі, родовище розташоване за 10 кілометрів на північний захід від міста Хондж та за 35 кілометрів від діючих родовищ "Шануль" і "Хома". Геологічні дослідження показують, що загальні геологічні запаси газу на об'єкті становлять 7,5 трільйонів кубічних футів. Це понад 212 мільярдів кубометрів. З урахуванням коефіцієнта вилучення на рівні 72%, такі запаси оцінюються у 5,7 трільйонів кубічних футів.

Ключовою перевагою родовища є висока якість сировини:

Виявлений ресурс не містить сірководню й не потребує складного процесу очищення та очисних споруд. Це суттєво скорочує терміни та вартість розробки. Родовище містить 27 мільйонів барелів конденсату, з яких вилучуваними є близько 20 мільйонів. Обсяг вилучуваного газу з Takhteh еквівалентний приблизно 15 рокам активного видобутку на стандартній фазі гігантського родовища "Південний Парс".

Геологічні виклики та імпортозаміщення

Структура родовища має довжину близько 50 кілометрів і ширину в 4 кілометри. Експерти називають її однією з найскладніших для розвідки за останні 20 років. Буріння розвідувальної свердловини тривало понад 17 місяців. Процес сягнув глибини близько п'яти кілометрів під землею. На цій глибині фахівці виявили продуктивний газовий пласт завтовшки близько 450 метрів.

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У NIOC окремо наголосили, що весь цикл геологорозвідувальних робіт було виконано виключно іранськими фахівцями з використанням внутрішніх технологій та обладнання без залучення іноземних підрядників. Починаючи від геофізичних досліджень, закінчуючи глибоким бурінням.

Що ще варто знати

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Також Новини.LIVE повідомляли, чому конфлікт на Близькому Сході може підняти ціни на газ в Європі аж до 210 євро. За словами експертів, сховища країн ЄС заповнені менш ніж на 58%. Перекриття Ормузької протоки фактично заблокувало постачання з Катару.