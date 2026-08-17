Доставка пального в Україну: чому виникають ризики дефіциту

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Цінові гойдалки на АЗС виявилися лише верхівкою айсберга. Після тимчасового падіння, ціна пального знову пішла вгору. Проте головна загроза ховається в логістиці. Через атаки шахедів на танкери в морі та кілометрові черги з бензовозів на західному кордоні, ринок опинився під ризиком дефіциту.

Про це повідомив експерт паливного ринку Сергій Куюн в етері День.LIVE.

Ціни знову пішли вгору

На початку місяця на ринку відчулося полегшення. Зникли черги на заправках, а пальне з'явилося у достатній кількості. Тоді гуртова ціна впала до позначки 1100 доларів за тонну. Але станом на 17 серпня ціна на 140 доларів знов повернулась, і вартість знову зросла. Оскільки Україна змушена спостерігати за світовими тенденціями, наразі мало хто з учасників ринку думає про ціну. Головна проблема полягає в тому, як привезти ресурс, адже відсутність пального створить значно більші труднощі.

Розгалужена логістика

Доставка пального в Україну відбувається через розгалужену систему: морем, залізницею, автотранспортом і навіть трубопроводами. Морський та річковий транспорт забезпечував до 30% усіх обсягів постачання. Проте цей напрямок опинився під загрозою.

Російські війська фактично перекрили цей шлях разом із зерновим коридором. Зокрема, було зафіксовано влучання шахеда прямо в танкер в одному з портів, що створило серйозну небезпеку для транспортування палива морем.

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Колапс на кордонах

Ускладнення морського сполучення призвело до того, що агроекспортери переорієнтувалися на західний кордон. У результаті чого там утворилися величезні черги з бензовозів, фур із зерном, цистерн та контейнеровозів, що суттєво ускладнює та затримує постачання.

"Тут треба і уряду працювати над тим, щоб розробити якісь регламенти, як це було в 2022 році, коли були так звані зелені коридори спеціально для пального, оскільки ця ситуація дуже неприємна і може погано скінчитися", — підсумував експерт.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про прогноз стосовно палива взимку. Про це повідомив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко. Він припустив, що проблеми можуть виникнути, якщо скорочення доступного ресурсу на російському ринку вплине на загальну ситуацію з постачанням.

Також Новини.LIVE повідомляли про можливі відключення світла взимку. Великі ТЕС неодноразово ставали ціллю російських атак. Не є виключенням те, що цього опалювального сезону може бути така сама ситуація.