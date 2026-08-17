Поставка топлива в Украину: почему возникает риск дефицита

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Ценовые колебания на АЗС оказались лишь верхушкой айсберга. После временного падения цена на топливо вновь пошла вверх. Однако главная угроза кроется в логистике. Из-за атак шахедов на танкеры в море и километровых очередей бензовозов на западной границе рынок оказался под угрозой дефицита.

Об этом сообщил эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире День.LIVE.

Цены снова пошли вверх

В начале месяца на рынке ощутилось облегчение. Исчезли очереди на заправках, а топливо появилось в достаточном количестве. Тогда оптовая цена упала до отметки 1100 долларов за тонну. Но по состоянию на 17 августа цена на 140 долларов снова вернулась, и стоимость вновь выросла. Поскольку Украина вынуждена следить за мировыми тенденциями, пока мало кто из участников рынка задумывается о цене. Главная проблема заключается в том, как доставить ресурс, ведь отсутствие топлива создаст гораздо большие трудности.

Развитая логистика

Доставка топлива в Украину осуществляется через разветвленную систему: по морю, железной дороге, автотранспортом и даже по трубопроводам. Морской и речной транспорт обеспечивал до 30% всех объемов поставок. Однако это направление оказалось под угрозой.

Российские войска фактически перекрыли этот путь вместе с зерновым коридором. В частности, было зафиксировано попадание шахида прямо в танкер в одном из портов, что создало серьезную опасность для транспортировки топлива по морю.

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Коллапс на границах

Осложнение морского сообщения привело к тому, что агроэкспортеры переориентировались на западную границу. В результате чего там образовались огромные очереди из бензовозов, грузовиков с зерном, цистерн и контейнеровозов, что существенно затрудняет и задерживает поставки.

"Здесь правительству нужно работать над разработкой каких-то регламентов, как это было в 2022 году, когда существовали так называемые «зеленые коридоры» специально для топлива, поскольку эта ситуация очень неприятна и может плохо закончиться", — подытожил эксперт.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о прогнозе относительно топлива зимой. Об этом сообщил народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко. Он предположил, что проблемы могут возникнуть, если сокращение доступных ресурсов на российском рынке повлияет на общую ситуацию с поставками.

Также Новини.LIVE сообщали о возможных отключениях света зимой. Крупные ТЭС неоднократно становились мишенью российских атак. Не исключено, что в этом отопительном сезоне может сложиться такая же ситуация.