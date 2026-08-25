Газовое месторождение Тактех в Иране: как блокатор Ормузского пролива обрел новый энергетический потенциал

Газовое месторождение. Фото: УНИАН

Один из союзников Кремля и препятствие для грузовых судов в Ормузском проливе заявил о новом энергетическом потенциале. Национальная иранская нефтяная компания NIOC объявила об обнаружении крупного газового месторождения Takhteh в провинции Фарс. По оценкам экспертов, экономическая ценность объекта достигает примерно 45 миллиардов долларов США. Это делает его одним из важнейших энергетических открытий страны за последние два десятилетия.

Об этом сообщает Tehran Times, передают Новини.LIVE.

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Параметры запасов и качество сырья

По словам директора по геологоразведке NIOC Мохиддина Джафари, месторождение расположено в 10 километрах к северо-западу от города Хондж и в 35 километрах от действующих месторождений "Шануль" и "Хома". Геологические исследования показывают, что общие геологические запасы газа на объекте составляют 7,5 триллионов кубических футов. Это более 212 миллиардов кубометров. С учетом коэффициента извлечения на уровне 72%, такие запасы оцениваются в 5,7 триллионов кубических футов.

Ключевым преимуществом месторождения является высокое качество сырья:

Обнаруженный ресурс не содержит сероводорода и не требует сложного процесса очистки и очистных сооружений. Это существенно сокращает сроки и стоимость разработки. Месторождение содержит 27 миллионов баррелей конденсата, из которых извлекаемыми являются около 20 миллионов. Объем извлекаемого газа из Takhteh эквивалентен примерно 15 годам активной добычи на стандартной фазе гигантского месторождения "Южный Парс".

Геологические вызовы и импортозамещение

Структура месторождения имеет длину около 50 километров и ширину 4 километра. Эксперты называют её одной из самых сложных для разведки за последние 20 лет. Бурение разведочной скважины продолжалось более 17 месяцев. Бурение достигло глубины около пяти километров под землей. На этой глубине специалисты обнаружили продуктивный газовый пласт толщиной около 450 метров.

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В NIOC отдельно подчеркнули, что весь цикл геологоразведочных работ был выполнен исключительно иранскими специалистами с использованием отечественных технологий и оборудования без привлечения иностранных подрядчиков. Начиная с геофизических исследований и заканчивая глубоким бурением.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как конфликт между США и Ираном влияет на рынок топлива в Украине. Поскольку Украина вынуждена наблюдать за мировым конфликтом, то пока мало кто из участников рынка задумывается о цене. Главной проблемой остается транспортировка ресурса, ведь отсутствие топлива создаст гораздо большие трудности.

Также Новини.LIVE сообщали, почему конфликт на Ближнем Востоке может поднять цены на газ в Европе вплоть до 210 евро. По словам экспертов, хранилища стран ЕС заполнены менее чем на 58%. Перекрытие Ормузского пролива фактически заблокировало поставки из Катара.