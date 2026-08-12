Армения ищет альтернативу российскому газу: какие страны рассматривает взамен

Работник возле газового вентиля. Фото: УНИАН

Армения готовится к сценарию, при котором российский газ может подорожать или его поставки станут менее надежными. В Ереване уже обсуждают, как увеличить поставки из Ирана, а среди возможных альтернатив называют и Азербайджан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на NV Бизнес.

По словам депутата парламента Армении от партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" Саркиса Ханданяна, на данный момент нет информации о том, что Россия собирается менять цену на газ для Армении. Действующее соглашение предусматривает цену в 177,5 долларов за тысячу кубометров и действует до начала 2027 года.

Однако Ереван не хочет зависеть только от одного поставщика.

"Конечно, диверсификация в этом вопросе очень важна", — заявил Ханданян.

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Больше газа из Ирана

Один из вариантов — увеличить объемы газа, который Армения получает из Ирана. Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян уже обсуждал с Тегераном возможность расширения поставок.

Речь идет о действующей схеме "газ в обмен на электроэнергию". Армения поставляет Ирану электроэнергию, а взамен получает природный газ. По последним данным, ежегодно таким образом в Армению поступает около 476 миллионов кубометров газа.

В конце июля Худатян заявил, что объемы в рамках этой схемы могут как минимум удвоиться. По его словам, стороны уже договорились о дальнейшей работе над расширением сотрудничества.

Газ из Азербайджана также рассматривается

Еще один вариант — закупка газа у Азербайджана. Армянская сторона уже ранее заявляла, что в случае проблем с российскими поставками или резкого роста цен готова искать альтернативные источники в регионе. Среди них — Азербайджан, Иран и Туркменистан.

Ханданян также обратил внимание на инфраструктурные перспективы. По его словам, проект TRIPP, предусматривающий транспортный маршрут через территорию Армении, потенциально может создать дополнительные возможности и для поставок газа.

"Это дополнительная возможность, дополнительный источник для использования потенциала этого газопровода", — сказал депутат.

В то же время речь сейчас идет именно о возможных сценариях, а не о замене российского газа азербайджанским.

Российский газ пока остается основным

Зависимость Армении от российского газа остается очень высокой. В 2025 году "Газпром" поставил в страну около 2,7 миллиарда кубометров. Для сравнения: иранские поставки составляют около 476 миллионов кубометров в год.

То есть Иран пока обеспечивает лишь часть потребностей Армении, хотя Ереван уже работает над возможностью увеличить этот объем.

При этом в июне председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян заявлял, что страна готова искать альтернативные источники, если российский газ подорожает. По его словам, среди таких стран — Азербайджан, Туркменистан и Иран.

Чем Россия угрожала Еревану

Вопрос цены на газ для Армении стал особенно чувствительным на фоне её постепенного сближения с Европейским союзом. В конце мая министр энергетики России Сергей Цивилев направил армянской стороне уведомление о возможности односторонней приостановки или денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

В июле президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Ереване, что ЕС готов помочь Армении, если Россия повысит цену на газ.

Ранее Новини.LIVE писали, что Европа может столкнуться с резким подорожанием газа из-за низких запасов в хранилищах и проблем с поставками СПГ. По критическому сценарию цена может подскочить до 210 евро за МВт·ч, что создает дополнительные риски для отопительного сезона.

Также Новини.LIVE сообщали, что Европе может грозить газовый кризис. Из-за проблем с поставками СПГ и конкуренции с азиатскими странами европейские государства могут не успеть сформировать достаточные запасы. Это грозит удорожанием отопления и более высокими счетами за электроэнергию.