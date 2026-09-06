Чорне золото у Венесуелі: італійська Eni стала оператором гігантського нафтового родовища

НПЗ. Фото: УНІАН

Італійський енергетичний гігант Eni та державна компанія Венесуели PDVSA підписали Угоду про участь у видобутку гідрокарбонатів щодо розвитку нафтового родовища-гіганта Junín 5. Цей крок став фундаментальним етапом у перезапуску венесуельського нафтогазового сектору. Він відбувся у присутності т.в.о. Президента країни Дельсі Родрігес та Міністра енергетики США Кріса Райта.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про кількість запасів та деталі угоди.

Реклама

Умови укладання угоди

За підписаним документом, італійський Eni отримує статус виключного оператора родовища Junín 5, терміном на 25 років із можливістю продовження. Компанія бере на себе повну відповідальність за технічне, фінансове та комерційне управління проєктом.

Цікаві факти про об'єкт:

Junín 5 містить 35 мільярдів барелів сертифікованої важкої нафти. Наразі на об'єкті видобувається близько 12 000 барелів на добу, проте Eni планує суттєво наростити цей показник.

Генеральний директор Eni Клаудіо Дескальці наголосив, що угода є новим стовпом для відродження сектора, що зміцнить глобальну енергетичну стабільність та забезпечить економічне зростання для місцевого населення.

Читайте також:

Широкий спектр діяльності Eni у регіоні

Італійська компанія працює у Венесуелі з 1998 року і має шість видобувних ліцензій. У 2025 році її еквівалентний видобуток у країні становив 64 000 барелів нафтового еквівалента на добу.

Крім Junín 5, Eni залишається ключовим гравцем у газовому секторі через компанію Cardón IV, яка розробляє найбільше офшорне газове родовище Латинської Америки — Perla, де спільна частка 50 на 50 з іспанською Repsol. Останнє покриває близько 35% усього споживання газу у Венесуелі та готується до розширення потужностей для майбутнього експорту. Також Eni володіє частками у нафтовому СП PetroSucre та нафтохімічному підприємстві Supermetanol.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки можна заробити на золоті у вересні. Протягом 2026 року його вартість досягала історичних максимумів, однак протягом останніх місяців спостерігається суттєва низхідна тенденція. На офіційному сайті Національного банку постійно публікують закупівельні ціни на золото, оскільки регулятор виконує обов'язки накопичення та зберігання золотовалютних резервів.

Також Новини.LIVE повідомляли, як збільшити доходи від продажу металобрухту восени цьогоріч. Якісна підготовка до продажу чорних і кольорових металів — запорука отримання збільшеного прибутку. Адже ринок працює за чіткими правилами, дотримання яких забезпечить вигідними умовами під час співпраці з підприємствами.