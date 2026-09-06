Черное золото в Венесуэле: итальянская компания Eni стала оператором гигантского нефтяного месторождения

НПЗ. Фото: УНИАН

Итальянский энергетический гигант Eni и государственная компания Венесуэлы PDVSA подписали соглашение об участии в добыче углеводородов в рамках разработки гигантского нефтяного месторождения Junín 5. Этот шаг стал важнейшим этапом в восстановлении работы венесуэльского нефтегазового сектора. Церемония прошла в присутствии исполняющей обязанности президента страны Дельси Родригес и министра энергетики США Криса Райта.

Сайт Новини.LIVE выяснял объем запасов и детали соглашения.

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Условия заключения соглашения

Согласно подписанному документу, итальянская компания Eni получает статус эксклюзивного оператора месторождения Junín 5 сроком на 25 лет с возможностью продления. Компания берет на себя полную ответственность за техническое, финансовое и коммерческое управление проектом.

Интересные факты об объекте:

Junín 5 содержит 35 миллиардов баррелей сертифицированной тяжелой нефти. В настоящее время на объекте добывается около 12 000 баррелей в сутки, однако Eni планирует существенно увеличить этот показатель.

Генеральный директор Eni Клаудио Дескальци подчеркнул, что соглашение является новым этапом в возрождении сектора, что укрепит глобальную энергетическую стабильность и обеспечит экономический рост для местного населения.

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Широкий спектр деятельности Eni в регионе

Итальянская компания работает в Венесуэле с 1998 года и обладает шестью лицензиями на добычу. В 2025 году её эквивалентная добыча в стране составила 64 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Помимо Junín 5, Eni остается ключевым игроком в газовом секторе благодаря компании Cardón IV, которая разрабатывает крупнейшее оффшорное газовое месторождение Латинской Америки — Perla, где доля владения распределена поровну (50 на 50) с испанской Repsol. Последнее обеспечивает около 35% всего потребления газа в Венесуэле и готовится к расширению мощностей для будущего экспорта. Также Eni владеет долями в нефтяном СП PetroSucre и нефтехимическом предприятии Supermetanol.

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