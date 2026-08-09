Китай массово закупает нефть в РФ: Sinopec наращивает импорт

Нефтеперерабатывающий завод, мужчина в каске. Фото: Pexels, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке заставила ещё одну страну активно закупать российскую нефть. На этот раз к России обратился китайский нефтеперерабатывающий гигант Sinopec. Корпорация существенно увеличила закупки российской нефти ESPO, чтобы покрыть дефицит, вызванный конфликтом между США и Ираном. Возобновление массовых поставок стало возможным благодаря временному ослаблению санкций со стороны Вашингтона.

О деталях масштабных сделок китайской госкорпорации сообщает Reuters, передают Новини.LIVE.

Замена саудовских ресурсов на российские

До начала эскалации между США и Ираном Sinopec закупала почти половину всего сырья на Ближнем Востоке и была одним из крупнейших клиентов Саудовской Аравии, покупая у них в среднем 11 миллионов баррелей нефти в месяц. Однако уже в июне и июле корпорация вообще не закупала саудовскую нефть, а на август заключила контракт лишь на 2 миллиона баррелей.

Пробел заполнила российская нефть ESPO, которая сейчас дешевле альтернативных поставок из Бразилии или Западной Африки на 10 долларов за баррель.

В период с июля по сентябрь Sinopec закупила в России от 30 до 40 партий, что обеспечивает 5–6 % её общих мощностей.

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Большинство июльских партий доставлено танкерами Aframax в порт Чжичжао. Сделки заключаются в китайских юанях через посредников, чтобы избежать прямого взаимодействия с подпадающими под санкции Роснефтью и Лукойлом.

Экономический эффект для Китая

По данным аналитиков, Китай существенно сократил общий импорт сырой нефти. В июне падение составило 41% по сравнению с прошлым годом. Однако в июле и августе ограничения на экспорт готового топлива были ослаблены.

Пока конфликт на Ближнем Востоке продолжается, Россия умело использует это время. Для Украины это может означать неутешительный сигнал. Кремль нашел надежный канал сбыта нефти в обход санкций через расчеты в юанях, что продолжает финансировать российскую агрессию против Украины.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали об еще одной стране, которая была вынуждена закупать российский природный газ из-за конфликта между США и Ираном. Речь идет о Бельгии. В июле этого года объемы импорта сжиженного газа упали более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также Новини.LIVE сообщали в целом о негативных последствиях для ЕС из-за эскалации на Ближнем Востоке. До начала войны с Ираном через Ормузский пролив проходило более 20% мировой нефти и сжиженного природного газа. Из-за конфликта уже в марте цены на нефть подскочили более чем на 50%.