Китай масово купує нафту в РФ: Sinopec нарощує імпорт

Нафтопереробний завод, чоловік в касці. Фото: Pexels, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ескалація на Близькому Сході змусила ще одну країну активно купувати російську нафту. На цей раз до Росії звернувся китайський нафтопереробний гігант Sinopec. Корпорація суттєво збільшила закупівлі російської нафти ESPO, щоб перекрити дефіцит, викликаний конфліктом між США та Іраном. Відновлення масованих поставок стало можливим завдяки тимчасовим санкційним послабленням з боку Вашингтона.

Про деталі масштабних угод китайської держкорпорації повідомляє Reuters, передають Новини.LIVE.

Заміна саудівських ресурсів на російські

До початку ескалації між США та Іраном, Sinopec закуповувала майже половину всієї сировини на Близькому Сході й була одним із найбільших клієнтів Саудівської Аравії, купувавши у них в середньому 11 мільйонів барелів нафти на місяць. Проте вже у червні та липні корпорація взагалі не купувала саудівську нафту, а на серпень законтрактувала лише 2 мільйони барелів.

Прогалину заповнили російською нафтою ESPO, яка зараз дешевша за альтернативи з Бразилії чи Західної Африки на 10 доларів за барель.

На липень-вересень Sinopec придбала у Росії від 30 до 40 партій, що забезпечує 5-6% її загальних потужностей.

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Більшість липневих партій доставлено танкерами Aframax до порту Жичжао. Угоди укладаються в китайських юанях через посередників, аби уникнути прямої взаємодії із підсанкційними Роснефтью та Лукойлом.

Економічний ефект для Китаю

За даними аналітиків, Китай суттєво скоротив загальний імпорт сирої нафти. У червні падіння склало 41% порівняно з минулим роком. Однак послабив обмеження на експорт готового пального на липень та серпень.

Поки конфлікт на Близькому Сході триває, Росія вміло користується цим часом. Для України це може означати невтішний сигнал. Кремль знайшов надійний канал збуту нафти в обхід санкцій через юаневі розрахунки, що продовжує фінансувати російську агресію проти України.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про ще одну країну, яка була змушена купувати російське блакитне паливо через конфлікт між США та Іраном. Йдеться про Бельгію. У липні цього року обсяги імпорту скрапленого газу впали на понад 40% порівняно з минулорічним періодом.

Також Новини.LIVE повідомляли загалом про негативні наслідки для ЄС через ескалацію на Близькому Сході. До початку війни з Іраном через Ормузьку протоку проходило понад 20% світової нафти та скрапленого природного газу. Через конфлікт вже у березні ціни на нафту підскочили понад 50%.