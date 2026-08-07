Іран вводить збори для танкерів: як реагують світові ціни на нафту

Рука тримає бензиновий шланг, танкер. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Світові ціни на нафту 7 серпня продовжили зростання через побоювання щодо відновлення повноцінного судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Ажіотажем став оприлюднений Тегераном проєкт плану проходу суден, який передбачає нові фінансові збори та прямі заборони для окремих країн. Експерти констатують, що протистояння між Іраном та США далеко від завершення.

Про це повідомляє Reuters, передають Новини.LIVE.

Як змінилась ціна

7 серпня світові марки нафти демонструють впевнене зростання:

у Brent ф'ючерси подорожчали на 80 центів — до 83,29 доларів за барель;

а американська нафта WTI зросла на 64 центи — до 77,93 доларів за барель.

Заборони та плата за прохід

За словами експертів, ринок реагує на запропоновані Іраном умови транзиту. Документ повністю забороняє прохід суднам США та Ізраїлю. А від інших неспівдружніх країн вимагає виплати компенсацій.

Високопоставлений іранський чиновник зазначив, що Тегеран планує стягувати з танкерів від 5% до 7% від вартості вантажу. Для порівняння, сусідній Оман пропонує встановити тариф на рівні 3%, тоді як Вашингтон наполягає на повній скасуванні будь-яких додаткових платежів.

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Експерти сумніваються, що іранський план вдасться реалізувати на практиці. Головними перешкодами залишаються суворі санкції США та обмеження у сфері морського страхування. Міжнародні компанії просто не зможуть легально проводити транзакції для сплати іранських мит. На тлі цієї невизначеності ризики для нафтових постачань залишаються високими.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як ескалація конфлікту на Близькому Сході змусила Бельгію закуповувати російський скраплений газ. У липні загальні обсяги імпорту СПГ до бельгійських терміналів впали на понад 40%. Ресурс повністю складався з поставок з Росії.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому Європі загрожують взимку ціни на газ аж до 210 євро. І тут ситуацію загострює зупинка судноплавства в Ормузькій протоці. До початку ескалації на Близькому Сході ціна була не вищою за 31 євро.