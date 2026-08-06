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Головна Економіка Енергетика Близькосхідна криза зіграла на руку РФ: як Бельгія опинилася в залежності від російського газу

Близькосхідна криза зіграла на руку РФ: як Бельгія опинилася в залежності від російського газу

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 09:45
Бельгія перейшла на імпорт СПГ з РФ: як війна на Близькому сході змінила газовий ринок
Чоловік дивиться на танкер, газова труба. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході та блокування судноплавства в Ормузькій протоці спричинили серйозний збій у постачанні блакитного палива до Європи. Це призвело до того, що Бельгія в липні вимушено імпортувала російський скраплений природний газ.

Про це повідомляє видання Bloomberg, передають Новини.LIVE.

Чому Бельгія купувала лише російський газ

Ситуація з безпекою на морських шляхах Близького Сходу фактично відрізала європейський континент від альтернативних джерел СПГ.

У липні загальні обсяги імпорту скрапленого газу до бельгійських терміналів впали на понад 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте той обсяг, який країна все ж змогла прийняти склав близько 0,4 млн тонн. Ресурс повністю складався з поставок із Росії. Паралельно Бельгія імпортувала лише трубопровідний газ з Норвегії та Великої Британії.

Цей факт суттєво підриває енергетичну репутацію Брюсселя. Наразі в Євросоюзі діє табу на нові короткострокові угоди з російськими постачальниками СПГ. А вже на наступний рік заплановано повне витіснення російського скрапленого газу з ринку ЄС.

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Загроза для зимового сезону в Європі

Залежність Європи від російських енергоносіїв залишається високою. Росія ж досі утримує позицію другого за величиною постачальника СПГ до ЄС після Сполучених Штатів.

За даними аналітиків Urgewald, за перші шість місяців 2026 року європейські країни збільшили імпорт скрапленого газу з Росії на 16% порівняно з попереднім роком. При цьому витративши майже 6 мільярдів євро. Головними покупцями виступили Бельгія, Франція та Іспанія.

Високі ціни на блакитне паливо та гостра конкуренція з покупцями з Азії вже призвели до того, що європейські компанії масово утримуються від закупівель газу в сховища. Експерти застерігають, що ЄС ризикує не виконати плановий показник заповнення підземних сховищ газу. Показник заповнення має становити 80% до початку опалювального сезону. Такі дії можуть ставити під сумнів повну відмову від російського палива вже з наступного року.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, як конфлікт на Близькому Сході впливає на нафтовий ринок. У зв'язку з можливими переговорами США та Ірану, ціни на нафту почали падати. Проте якщо консенсусу не вдасться досягти, ціни знову підстрибнуть вгору.

Також Новини.LIVE повідомляли про нове джерело дешевого газу в Європі. Недалеко від берегів Кіпру відкрили газове родовище під назвою Cronos. Експерти зазначають, що в Європу газ зможуть транспортувати вже за 2 роки.

Європа Бельгія зріджений газ
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак
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