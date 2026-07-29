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Головна Економіка Енергетика Європа отримає нове гігантське джерело дешевого газу

Європа отримає нове гігантське джерело дешевого газу

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 14:45
Газове родовище Cronos на Кіпрі: коли розпочнеться видобуток для ЄС
Труби на дерев'яних палетах посеред озера, люди в касках на будівництві. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Європа робить потужні кроки до того в питанні енергонезалежності. Поблизу берегів Кіпру знайшли гігантські запаси газу, і вже за два роки їх почнуть активно видобувати. Це означає, що вже незабаром Європа матиме постачальника "свого" газу.

Про це рішення повідомили прес-служби енергетичних компаній TotalEnergies та Eni, передають Новини.LIVE.

Де знайшли газ і наскільки великі ці запаси

Йдеться про родовище з назвою Cronos. Воно розташоване глибоко під водою за 185 кілометрів від узбережжя Кіпру. Сам газ там відкрили ще у 2022 році. Проте донедавна фахівці проводили дослідження щодо вигідного його видобування.

Загальні запаси родовища оцінюють у понад 85 мільярдів кубічних метрів газу. Для самого Кіпру це перший в історії проєкт із видобутку власного газу, який повністю може змінити економіку країни.

Як газ потрапить до європейців

Замість того, щоб витрачати роки й ресурси на будівництво нових заводів, енергетичні компанії придумали швидшу та вигідну схему:

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  1. Видобуток буде відбуватись прямо в морі. На дні Середземного моря будуть бурити 4 спеціальні підводні свердловини.
  2. Труба буде йти через Єгипет. По морю газ спеціальним трубопроводом піде до сусіднього Єгипту, де вже є готова інфраструктура для його очищення та обробки.
  3. У Єгипті газ охолоджуватимуть, перетворюватимуть на рідкий стан, завантажуватимуть у танкери й відправлятимуть великими пароплавами до Європи.

Що це означає для світу

Завдяки використанню вже готових єгипетських заводів проєкт вдасться запустити в рекордні терміни.

Керівники TotalEnergies та Eni наголошують, що кіпрський газ стане для Європи надійним "запасним аеродромом". Нові постачання не лише зміцнять енергетичну безпеку європейських країн, а й створять у Східному Середземномор’ї новий потужний газовий хаб, який закриватиме потреби ЄС у паливі на майбутнє.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що в Європі виникла тривожна ситуація з газом. Станом на 25 липня сховища заповнені лише на 55%, що на 16% менше ніж тогоріч. Рятують ситуацію з дефіцитом вітрові електростанції. Але це не скасовує той факт, що ціни на газ можуть стрибнути вгору вже взимку.

Також Новини.LIVE розповідали, що попри санкції у Кремлі все одно можуть бути високі доходи від експорту газу. Станом на сьогодні, Росія посідає третє місце за видобутком нафти, після США та Саудівської Аравії.

Кіпр Європа газ
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак
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