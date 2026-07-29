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Главная Экономика Энергетика Европа получит новый гигантский источник дешевого газа

Европа получит новый гигантский источник дешевого газа

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 14:45
Газовое месторождение Cronos на Кипре: когда начнётся добыча для ЕС
Трубы на деревянных поддонах посреди озера, люди в касках на стройке. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

Европа предпринимает решительные шаги в направлении обеспечения энергетической независимости. У берегов Кипра обнаружены гигантские запасы газа, и уже через два года их начнут активно добывать. Это означает, что уже в скором времени у Европы появится поставщик "своего" газа.

Об этом решении сообщили пресс-службы энергетических компаний TotalEnergies и Eni, передают Новини.LIVE.

Где обнаружили газ и насколько велики эти запасы

Речь идет о месторождении под названием Cronos. Оно расположено глубоко под водой в 185 километрах от побережья Кипра. Сам газ там обнаружили еще в 2022 году. Однако до недавнего времени специалисты проводили исследования по вопросу рентабельности его добычи.

Общие запасы месторождения оцениваются в более чем 85 миллиардов кубических метров газа. Для самого Кипра это первый в истории проект по добыче собственного газа, который может полностью изменить экономику страны.

Как газ попадет к европейцам

Вместо того чтобы тратить годы и ресурсы на строительство новых заводов, энергетические компании придумали более быструю и выгодную схему:

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  1. Добыча газа будет вестись прямо в море. На дне Средиземного моря будут бурить 4 специальные подводные скважины.
  2. Трубопровод пройдет через Египет. По морю газ по специальному трубопроводу поступит в соседний Египет, где уже имеется готовая инфраструктура для его очистки и переработки.
  3. В Египте газ будут охлаждать, превращать в жидкое состояние, загружать в танкеры и отправлять на больших пароходах в Европу.

Что это означает для мира

Благодаря использованию уже готовых египетских заводов проект удастся запустить в рекордные сроки.

Руководители TotalEnergies и Eni подчеркивают, что кипрский газ станет для Европы надежным "резервным аэродромом". Новые поставки не только укрепят энергетическую безопасность европейских стран, но и создадут в Восточном Средиземноморье новый мощный газовый хаб, который обеспечит потребности ЕС в топливе на будущее.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что в Европе сложилась тревожная ситуация с газом. По состоянию на 25 июля хранилища заполнены лишь на 55%, что на 16% меньше, чем в прошлом году. Спасают ситуацию с дефицитом ветровые электростанции. Но это не отменяет того факта, что цены на газ могут резко взлететь уже зимой.

Также Новини.LIVE сообщали, что, несмотря на санкции, в Кремле все равно могут быть высокие доходы от экспорта газа. На сегодняшний день Россия занимает третье место по добыче нефти после США и Саудовской Аравии.

Кипр Европа газ
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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