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Главная Экономика Энергетика Российские атаки парализуют экспорт: один из крупнейших ГЗК Украины сокращает добычу

Российские атаки парализуют экспорт: один из крупнейших ГЗК Украины сокращает добычу

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 18:49
Южный ГОК частично приостанавливает работу из-за атак РФ на черноморские порты: что известно
Добыча руды, Одесский порт. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Российские атаки на украинские порты грозят новыми последствиями для экономики. Из-за постоянных ударов по гражданским судам компании отказываются заходить в украинские порты, а предприятия больше не могут отправлять свою продукцию за границу. Из-за этого один из крупнейших производителей железной руды в Украине вынужден сократить добычу.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного ГОКа, передает Новини.LIVE.

Почему предприятие останавливает часть производства

На Южном ГОКе объясняют, что проблема не в производстве, а в том, что готовую продукцию просто некуда вывезти.

В июле Россия как минимум 12 раз атаковала гражданские торговые суда, направлявшиеся в украинские черноморские порты. Часть из них перевозила продукцию украинских металлургических предприятий. После этих атак судовладельцы начали отказываться от рейсов в украинские порты из-за рисков для экипажей и судов.

Из-за этого на складах комбината и в портах накопились большие запасы железорудной продукции, которую готовили к экспорту. Поскольку отгрузка остановилась, комбинат решил сократить добычу руды.

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Какие еще проблемы на комбинате

В Южном ГОКе отмечают, что с начала полномасштабной войны предприятие работает в чрезвычайно сложных условиях.

Среди основных проблем:

  • постоянные российские обстрелы;
  • перебои с электроснабжением;
  • резкое подорожание логистики;
  • новые торговые ограничения ЕС, в частности механизм CBAM и сокращение квот на украинскую металлургическую продукцию.

Теперь к этим проблемам добавилась еще одна — практически заблокированный морской экспорт из-за постоянных атак на гражданское судоходство.

Потеряют ли работу сотрудники

В компании отмечают, что это временное решение. На период частичной приостановки производства работников переведут на ремонтные работы и техническое обслуживание оборудования.

Если ситуация с безопасностью улучшится и морской экспорт возобновится, предприятие планирует вернуться к обычным объемам работы уже в августе.

Что известно о предприятии

Южный горно-обогатительный комбинат — один из крупнейших производителей железорудного сырья в Украине. Предприятие добывает и перерабатывает железистые кварциты, производя концентрат с содержанием железа почти 68%.

Его производственные мощности позволяют ежегодно перерабатывать до 29 миллионов тонн руды и производить около 11 миллионов тонн концентрата. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит нидерландской компании Metinvest B.V., конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Европе может подорожать газ в преддверии отопительного сезона. Из-за медленного наполнения хранилищ, сокращения импорта сжиженного газа и возможных перебоев с поставками цены могут и дальше расти, что может повлиять на стоимость энергоносителей для населения и бизнеса зимой.

Также Новини.LIVE сообщали о росте мировых цен на нефть из-за обострения конфликта между США и Ираном. Если напряженность сохранится, а поставки по ключевым морским маршрутам будут и дальше сокращаться, стоимость нефти марки Brent может превысить 110 долларов за баррель, что создаст предпосылки для подорожания топлива и транспортных расходов во многих странах мира.

экспорт железная руда атака России на Украину
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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